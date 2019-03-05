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Belediye başkanları olayı tatlıya bağladı

Gölbaşı Belediyespor ve Haymana Belediyespor karşılaşması sonrası çıkan olaylar iki Belediye Başkanı ve kulüp başkanlarınınbir araya gelmesiyle tatlıya bağlandı.

05 Mart 2019 Salı 15:39
Belediye başkanları olayı tatlıya bağladı

Gölbaşı Belediyespor ve Haymana Belediyespor karşılaşması sonrası çıkan olaylar iki Belediye Başkanı ve kulüp başkanlarının bir araya gelmesiyle tatlıya bağlandı.

 

Gölbaşı Belediyespor ve Haymana Belediyespor geçen haftasonu Gölbaşı’nda Süper Amatör lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Haymanaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. Çıkan olayların daha fazla sürmemesi adına iki belediye başkanı bir araya gelerek olayı tatlıya bağladılar.

 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Gölbaşı Belediye Spor Başkanı Hayati Çal ve Haymana Belediye Spor Başkanı Serkan Turgut olaylar hakkında istişarelerde bulundu.

 

Görüşmede Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yaptığı açıklamasında, "Gölbaşı Belediye Spor-Haymana Belediye Spor futbol müsabakasının ardından hiçbirimizin istemediği ve sporun doğasına aykırı üzücü olaylar yaşanmıştır. Öncelikle Gölbaşı, Haymanalıların yoğun olarak yaşadığı daha öncesinde Haymana’ya bağlı mahallelerin olduğu kardeş bir ilçemizdir. Hiçbir kişi ya da olayın Gölbaşı ve Haymana arasındaki kardeşliği bozmasına izin vermeyeceğiz.Son olarak Haymana yüzyıllardır Türk’ü, Kürd’ü, Laz’ı, Çerkezi, Tatar’ı kısacası her etnik kökenden halkın bir arada kardeşçe yaşadığı bir yerdir. Haymanalılar ülkesine ve milletine bağlı, vatan sevgisini en üste koyan insanlardır. Bunun da tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptığı açıklamada, "Haymanalı hemşehrilerimiz bizim yıllardır dostluk ve kardeşlik içerisinde bir arada olduğumuz insanlardır. Bir spor müsabakasında meydana gelen ufak tatsız olaylar bizim kardeşliğimizi ve dostluğumuzu bozmaya yetmez, yetemez de. Ufak olayları büyüterek farklı yerlere çekmek isteyenler olabilir fakat biz bu tür davranışlara itibar etmiyoruz. Bizim kardeşliğimizi bu fotoğraf karesinde görebilirler" diye konuştu.

 

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Hayati Çal ve Haymana Belediye Spor kulübü başkanı Serkan Turgut yaptıkları açıklamada, "Maç sonrası gelişen olayların üzücü olduğunu ve fanatik taraftarların arasında geçen tatsız olayların daha fazla büyümeden yöneticiler ve hocalar tarafından önlendiğini, iki kardeş kulübün arasını kimsenin bozamayacağını bilmeleri gerekmektedir. İki kardeş ilçenin arasına nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:39
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