Belediye Başkanları mazbatalarını aldı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde mahalli idareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen belediye başkanları için mazbata töreni düzenlendi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde mahalli idareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen belediye başkanları için mazbata töreni düzenlendi.



31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Çaycuma İlçesi; Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç için mazbata töreni düzenlendi. Belediye Başkanları Seeçim Hakimi Özge Altunbaş ve İlçe Seçim Müdürü Muharrem Aksoy’dan mazbatalarını alarak göreve başladılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.