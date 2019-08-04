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Belediye başkanları ev sahipliğinden dolayı Başkan Beyazgül’e teşekkür etti

Şanlıurfa’nın ev sahipliğini yaptığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilen son oturumlar ile tamamlandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:01
Belediye başkanları ev sahipliğinden dolayı Başkan Beyazgül’e teşekkür etti

Şanlıurfa’nın ev sahipliğini yaptığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilen son oturumlar ile tamamlandı.


3 gün süren Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan birden çok belediye başkanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda tecrübe paylaşımı, alan yönetimi, proje,alt yapı ve üst yapı sorunları hakkında toplantılar düzenlendi. Toplantılara katılan bölge belediye başkanları ev sahipliğinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Şanlıurfalılara teşekkür etti.


Burada açıklamada bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle ev sahipliğinde dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımız sağ olsunlar üst düzey bir hazırlık yapmışlar. Şanlıurfa kadim bir şehrimiz ve bu toplantının burada yapılmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geldiğimizden itibaren Peygamberler şehrinde insanların sıcaklığını, misafirperverliğini ve cömertliğini gördük. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün şahsında tüm Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Bölgemiz için çok verimli olan toplantılar gerçekleştirdik.Şanlıurfa medeniyetlerin başladığı tarihin sıfır noktasıdır. Peygamberler şehrinde bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. İnşallah buradaki rahmetin ve bereketin bölgeye hem de tüm insanlara yayılmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, “AK Parti Genel Merkezine teşekkür ediyorum bu programı Şanlıurfa gibi kadim bir şehrimizde düzenledikleri için. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe Belediye başkanlarımızı kutluyorum misafirperverliklerinden dolayı. Çok verimli ve güzel bir toplantı yaşadık, istişareye açık iletişim içerisinde. Peygamberler şehri Şanlıurfamızın tarihi ve kültürel güzelliklerini burada tanıma imkanı bulduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:01
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