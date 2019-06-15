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Belediye başkanları, Babalar Gününü kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayınladıkları mesajlarla tüm babaların Babalar Gününü kutladılar.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
Belediye başkanları, Babalar Gününü kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayınladıkları mesajlarla tüm babaların Babalar Gününü kutladılar.



Seçer: “Babaların değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemez”


Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, mesajında, babaların çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Seçer, “Değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek, ailesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan toplum içinde sevgi ve saygının kurulmasında en büyük rolü üstlenmiş olan babalar; her zaman varlıklarıyla, yaşamımızı zenginleştirmekte ve güzelleştirmektedir. Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece gündüz demeden çalışan babalarımızın önemi ve değeri kelimelerle anlatılmaz. Babalarımızın kıymetini sadece bir gün değil, her zaman bilmeli, sevgi ve saygımızı hiç eksik etmeden vefa duygumuzu onlara her zaman göstermeliyiz. Bitip tükenmek bilmeyen sevgi ve hoşgörüleri ile her zaman yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olmayan babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.



Gültak: “Baba, adeta bir çınar gibidir; meyvesi yoktur ama gölgesi yeterlidir”


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da mesajında babaları ‘fedakarlık timsali çınarlar’ olarak niteledi. Babaların, çocuklarına yol gösteren, hayatın anlamını ve zorluklarla başa çıkmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklar olduklarını vurgulayan Gültak, “Toplumun temel taşı olan ailelerimizin huzuru ve mutluluğu için ömrünü çocuklarına harcayan babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, hürmette asla kusur etmemeliyiz. Hiçbir karşılık beklemeden, maddi ve manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tüm hayatı boyunca ailesini gözeten fedakar babalarımızın kıymetini daima bilmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de dediği gibi; ‘Babalarımız, cennetin orta kapısıdır’. Baba, adeta bir çınar gibidir; meyvesi yoktur ama gölgesi yeterlidir” ifadelerini kullandı.


Babaların sadece yılda bir gün değil, her gün saygı ve sevgiyle hatırlanmaları gerektiğinin altını çizen Gültak, şöyle devam etti: “Bizlere ihtiyaç duydukları her zaman babalarımızı hatırlamalı ve bizler için ne kadar kıymetli olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Bizlerle sevinip bizlerle üzülen babalarımızın mutluluğunu daim kılmak için ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermenin gayreti içinde olmalıyız. Terörle mücadelede evlatlarını şehit veren babalarımız başta olmak üzere tüm Mersinli hemşerilerimin ‘Babalar Gününü’ kutluyor; ebediyete intikal eden ecdadımızı ve babalarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.”



Yılmaz: “Gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımızın gününü kutluyorum”


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise ailenin temel direğinin anne ile birlikte babalar olduğunu belirtti. “Çocuklarını geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışan ve her an yanımızda bir çınar gibi duran kıymetli babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum” diyen Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Babalarımızın yalnızca babalar gününde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmalıyız. Gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımız ailenin birlikteliği, aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmenin çabası içinde olan, maddi ve manevi tüm imkanlarını ailesi için seferber eden babalarımızın saygı ve sevgiyi fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan büyüklerimizi ve babalarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum.”

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
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