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Çin'de belediye başkanının evinde servet buldu! Tam 13.5 ton altın...

Çin'de Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine düzenlenen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.

29 Eylül 2019 Pazar 10:53

Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.

Değeri 38 milyar dolar

Evin bodrum katında bulunan altınlar dışında eski valinin yüklü miktarda nakdi olduğu da ortaya çıktı. Evden çıkan altının değeri ise 268 milyar yuan, yani neredeyse 38 milyar dolar.

Binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan Zhang Qi'nin evinden çıkanlar bununla da kalmadı. Ciddi miktarda değerli sanat eseri polis tarafından alındı. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

57 yaşında olan Vali Zhang Qi dışında bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Operasyon Çin'in yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yapıldı.

Eski valinin idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:53
  1. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu
  2. Zhang Qi
  3. altın

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  • davincidavinci43 dk önce
    iyi soymuş.bu çinlilerden herşey beklenir.çiftlik bank soyguncusu tosunda çinli.dna testi yapsanız çin malı çıkar.
  • AliAli48 dk önce
    Yüce Rabbim bir memleketi yükseltmek istedi mi işte böyle gökten altın yağdırır. Çin yükselmesini murad ediyor öyle de oluyor, Trump efendi istediği kadar tepinsin Çin süper güç olacak çünkü Rabbimin muradı böyle.

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