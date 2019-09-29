Çin'de belediye başkanının evinde servet buldu! Tam 13.5 ton altın...

Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.

Değeri 38 milyar dolar

Evin bodrum katında bulunan altınlar dışında eski valinin yüklü miktarda nakdi olduğu da ortaya çıktı. Evden çıkan altının değeri ise 268 milyar yuan, yani neredeyse 38 milyar dolar.

Binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan Zhang Qi'nin evinden çıkanlar bununla da kalmadı. Ciddi miktarda değerli sanat eseri polis tarafından alındı. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

57 yaşında olan Vali Zhang Qi dışında bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Operasyon Çin'in yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yapıldı.

Eski valinin idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor.