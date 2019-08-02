0553 313 94 23

Belediye başkanının desteğiyle hukuk fakültesini bitirdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’la birlikte burs verdiği Cennet Şevval Balcı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:03
Belediye başkanının desteğiyle hukuk fakültesini bitirdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’la birlikte burs verdiği Cennet Şevval Balcı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Balcı, annesi Songül ve babası Mustafa Balcı ile birlikte mezuniyet sevincini Başkan Tarhan ile paylaştı.


Babası ve annesiyle birlikte Başkan Tarhan’ı ziyaret eden Cennet Şevval Balcı, diplomasını başkana göstererek, verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Tarhan çiftinin sağladığı bursla 4 sene boyunca üniversite hayatını çok başarılı biçimde geçirdiğini ifade eden Balcı, “Başkanımız birinci sınıftan itibaren hem destek sağladı hem de yakından ilgilendi. Ben de diplomamı alarak ilk Başkanımızın yanına gelmek istedim. Kendisi bundan sonra da destek vermeye ve ilgilenmeye devam edeceğini söyledi. Özellikle staj yeri bulmam konusunda destek verecek” dedi.


Baba Mustafa Balcı ise 4 yıl önce kızının okuluna destek olması amacıyla Tarhan’ın yanına gittiğini söyleyerek, "Başkanımız bizimle çok yakından ilgilendi. Eşi Sembol Tarhan’la birlikte kızıma maddi destek vererek hukuk fakültesinden mezun olmasını sağladı. Kızımın mezuniyetinde bizlerden çok Başkanımızın hakkı var. Bu duyarlı davranışı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu güne kadar kimseyi kapısından çevirmediği hep konuşuluyordu ben de bunu bizzat yaşararak görme şansı buldum. Başkanımız özellikle eğitim konusunda çok hassas davranıyor ve elinden geleni yaptığına eminim" diye konuştu.


Okumak isteyen herkesin eğitime ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırmanın görev olduğunu kaydeden Tarhan da, "Kızımızın mezun olarak diplomasıyla gelmesi beni son derece memnun etti. Ancak mezun olmak yetmiyor şimdi daha da yukarıları hedeflemesi gerekiyor. İnşallah stajını da başarıyla tamamlayarak hakimlik, savcılık sınavlarına da girmesini isterim" şeklinde konuştu.


Bundan sonraki yaşamında da başarılarına tanık olmak için Şevval Balcı’yı takip edeceğini vurgulayan Tarhan, elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
    1. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    2. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    3. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    4. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    5. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    6. Yükümlülerden eğitime katkı
    7. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    8. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    9. Ordu’da turizm canlandı
    10. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    11. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    12. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    13. Çankaya’da yaz temizliği
    14. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    15. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    16. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    17. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    18. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    19. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    20. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    21. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    22. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    23. AB'de perakende satışlar yükseldi
    24. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    25. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    26. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    27. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    28. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    29. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    30. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin