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Belediye başkanını öldüren şahsa müebbet hapis cezası

Niğde’nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ü öldüren sanığa verilen15 yıl hapis cezasına savcılık tarafından itiraz edilmesi üzerine Niğde 1.

12 Mart 2019 Salı 20:34
Belediye başkanını öldüren şahsa müebbet hapis cezası

Niğde’nin Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ü öldüren sanığa verilen15 yıl hapis cezasına savcılık tarafından itiraz edilmesi üzerine Niğde 1. Ağır ceza Mahkemesi tarafından verilen karar kaldırılarak müebbet hapis cezası verildi.


Niğde’de 8 Mayıs tarihinde Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ü öldüren tutuklu Serkan Teltik’e, Niğde Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 15 yıl hapis cezası verildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Şengül’ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle Serkan Teltik’e verilen 15 yıl hapis cezasını az bularak itiraz etti. Serkan Teltik’in kamu görevlisini görevi başında "planlı ve tasarlayarak öldürdüğü", bu nedenle "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunan başsavcılık, hazırladığı itiraz dilekçesini Niğde 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz yoluna gidildi. İstinaf incelemesi sonucunda Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi,Niğde 1. Ağır ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasına, sanık hakkında neticeten müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını karar verildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:34
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