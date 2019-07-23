Belediye başkanından serebral palsi hastası çocuğa sürpriz

ADANA (AA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyal medyadan kendisine davette bulunan serebral palsi hastası çocuğa sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Doğuştan serebral palsi hastası 5 yaşındaki Tugay Güneş, annesi Demet Güneş'in sosyal medya hesabından video paylaşıp Soner Çetin'e çağrıda bulunarak, "Seni çok seviyorum Soner ağabey, ne olur benim yanıma gel." ifadesini kullandı.

Çağrıya karşılıksız kalmayan Çetin, Güneş'in tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Çetin, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Güneş'e sarılıp çeşitli hediyeler sunarken, aileye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Çetin, Tugay'ın iki ameliyat geçirdiğini ve taburcu edildikten sonra yürümeye başlayacağını söyledi.

Annesi Demet Güneş'in paylaşamıyla Tugay'ın rahatsızlığını öğrendiğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Beni görmek istediğini söyleyince hiç tereddütsüz geldik. Burada ağabeyi Tolga da varmış. Onunla da tanıştık. Yakın zamanda iyileşecek inşallah. Ondan sonra da bana söz verdi, annesi, ağabeyi ve anneannesiyle beraber belediyede beni ziyarete gelecekler."

Anne Demet Güneş de oğlunun Soner Çetin'e hayranlık duyduğunu belirterek, "Başkanımız da sağolsun kırmadı bizi." diye konuştu.