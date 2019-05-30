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Belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram kartpostalı

Isparta Belediyesi ve PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde kartpostallı bayram tebriği kampanyası başlatıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
Belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram kartpostalı

Isparta Belediyesi ve PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde kartpostallı bayram tebriği kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kartpostal gönderen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Amacımız, öncelikle burada bu nostaljiyi yaşayıp, yakınlarımıza ve akrabalarımıza kendi el yazımızla yazmış olduğumuz kartları gönderebilmek, sevgilerimizi anlatabilmek, aynı zamanda kentimizi tanıtabilmek” dedi.


Isparta Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde geçmiş bayram geleneklerini günümüze taşımak amacıyla ‘Kartı PTT’den, Pulu Isparta Belediyesinden, Göndermesi Vatandaştan’ kampanyası başlatıldı. Hükümet Caddesi’ndeki PTT Merkez Binası önünde ‘Bu bayram sevgini postaya ver’ sloganı ile düzenlenen kampanyaya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, farklı okullardan öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kartpostalların arkasına bayram tebriklerini yazan protokol ve vatandaşlar, gül ve lavanta bulunan pullarla tebriklerini postaya verdiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de üzerinde Isparta gülü fotoğrafı bulunan ilk kartpostalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi.Başkan Başdeğirmen, kartpostalın üzerine ise, “Sayın Cumhurbaşkanım; gül yüzlü insanların yaşadığı gül kokulu şehirden size peygamber efendimizin maneviyatını hissettiren kucak dolusu gülümüzü ve sevgilerimizi gönderiyoruz. 2023’e doğru Türkiye’yi dünya lideri ülke yapma hedefinizde Yüce Allah’tan zatıâlinize sağlık, güç ve kuvvet temennilerimizle, ailenizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’dan en derin saygılarımla” ifadelerini yazdı.



“Belki de hayatlarında ilk kez kart yazıyorlar”


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının nostaljiyi yaşatmak olduğunu belirterek, “Şimdi tabii ki cep telefonu ve diğer teknolojik unsurlarla birlikte bizler bunlardan mahrum kaldık. Çocuklarımız, bunları bilemez oldu. Kartı ve kart yazmayı dahi bilmiyorlar. Amacımız, öncelikle burada bu nostaljiyi yaşayıp, yakınlarımıza ve akrabalarımıza kendi el yazımızla yazmış olduğumuz kartları gönderebilmek, sevgilerimizi anlatabilmek” dedi.


Etkinliğin bir diğer amacının da Isparta’ya tanıtmak olduğunu aktaran Başdeğirmen, üzerinde Eğirdir, gül, lavanta, Davraz Kayak Merkezi ve Gölcük’ün olduğu yaklaşık 50 bin resimli kartpostal hazırladıklarını söyledi.


Kentteki STK temsilcileri ve muhtarların da kampanyaya büyük destek verdiğini kaydeden Başdeğirmen, “Buradaki çocuklarımız kampanyamıza destek verdi, belki de hayatlarında ilk kez kart yazıyorlar. Bu kartın öneminin ne olduğunu bundan sonra onlar da anlayacaklar inşallah. Ve biz, her bayramda belediye olarak bunu yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Güzel bir çalışma olmuş, umarım bunun devam gelir”


Kartpostal gönderen Sedat Bakımcı, “Bizler adına çok güzel bir çalışma olmuş. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkes artık cep telefonu ve internette. Bu çok unutulmuş bir gelenekti. Ama çok güzel bir etkinlik olmuş, bence bunun devam ettirilmesi için de çalışmalar yapılması gerekiyor.Kartpostal atmak daha çok sevgiyi bağlayan bir şey diye düşünüyorum ancak günümüzde her şey sanal olduğu için çok anlam kazandırmıyor diye düşünmekteyim. Güzel bir çalışma olmuş, umarım bunun devamı gelir. Hem halkımız da bu konuda bilinçlendirilmiş olur. Şimdiki çocuklar, kartpostalın ne olduğunu bilmiyorlar. Böylelikle öğrenmiş ve eski geleneği de yaşamış olacaklar. Onlar adına da güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. PTT’yi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, umarım devamı gelir” dedi.



“İnsanları teknolojiden biraz daha uzaklaştırıyor ve nostaljiye bağlıyor”


Lise öğrencisi Yasin Sarıboğa ise, “İlk kez böyle bir programa katıldım. Yılda en az bir kez yapılması gerekir. Artık zamanımızda her şey elektronik oldu. Bu, eski zamana dayanıyor, şimdi de olsa daha iyi olabilir. Çok güzel bir etkinlik. En azından insanları teknolojiden biraz daha uzaklaştırıyor ve nostaljiye bağlıyor. Tanıtım açısından da çok iyi. Isparta’da ilk kez böyle bir şey oluyor, ben de ilk kez kartpostal gönderdim. Bence çok güzel bir şey. Ben, annemle anneanneme yazdım. Mutlu olacaklarını düşünüyorum. Onlar da mutlaka zamanında göndermişlerdir kesinlikle, bence çok güzel bir duygu” diye konuştu.



“Bağlarımızın kopmaması için güzel bir etkinlik”


En son yaklaşık 3 yıl önce Sakarya’daki teyzesine kartpostal gönderdiğini belirten lise son sınıf öğrencisi Ramazan Onur Gülfidan, “Bu, güzel bir etkinlik olmuş. Isparta dışındaki aile büyüklerimiz ve arkadaşlarımızla görüşemiyoruz ve bağlarımız kopuyor. Bu, bağlarımızın kopmaması için güzel bir etkinlik, açıkçası benim hoşuma gitti” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
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