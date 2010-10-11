Belediye başkanına siyah çelenk

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenel, yaptığı açıklamada, iki halk arasında tarihten gelen kardeşlik ve din bağı bulunduğunu söyledi. Bosna’yı sattı, Sırpların yanında yer aldı Emir Kusturica, 24 Kasım 1954 yılında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna’da doğdu. Bosna’da doğup Bosnalı olmasına karşın Sırp sevgisi ile büyüdü. 1992-95 yılları arasında Bosna’da Sırpların yaptığı vahşi soykırım esnasında namusları kirletilen onbinlerce Boşnak kadına hitaben ‘Meseleyi lüzumundan fazla abartıyorsunuz’ diyen ve 250 bin insanın hayatına mâl olan soykırımın çözümü olarak da ‘500 yıl önce zaten hepimiz Sırp’tık, yeniden Sırp ve Hıristiyan olalım, olsun bitsin’ önerisini getirdi. Kusturica, 2005 yılında Ortodoks Hıristiyan olarak ‘Nemanja’ ismini aldı.