Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı.

Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi saldırı girişiminde bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin üzerinden şarjör çıktığı belirtildi. Polis, silah olabileceği ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.