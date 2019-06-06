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Belediye başkanına bayram sürprizi

Muş’un Malazgirt Belediyesi Başkanı Cengiz Altın’a ilçede yaşayan yaklaşık 250 vatandaş, bayram sürprizi yapmak için evinin önünde toplandılar.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:54
Belediye başkanına bayram sürprizi

Muş’un Malazgirt Belediyesi Başkanı Cengiz Altın’a ilçede yaşayan yaklaşık 250 vatandaş, bayram sürprizi yapmak için evinin önünde toplandılar.


İlçedeki vatandaşlar tarafından evinin önünde yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Cengiz Altın, kendisinin ve ailesinin bayramını kutlamaya gelen tüm misafirlere teşekkür ederek tüm Malazgirt halkının bayramı tebrik etti. Başkan Altın, "Bayramlarda böyle davetleri ben ve kardeşlerim yıllardır uygulamaya çalışıyorduk. Her yıl eş dost akraba arasında böyle bayramlaşma törenlerimizi yapıyorduk. Bu sene Allah nasip etti belediye başkanı oldum. Altın ailesi olarak her yıl bayram soframızı eş dost akrabaya açardık. Bu yılda soframızı Malazgirtli kardeşlerimiz şereflendirdi. Sağ olsun kardeşlerim ve bizi sevenler bu bayramlaşma törenini organize etmişler. Bu yıl ailemiz çok genişledi, Malazgirt ilçemizde ikamet eden kardeşlerimiz ile birlikte yaklaşık 54 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Bende geleneksel aile bayramlaşmasının bu kadar kalabalık geçeceğini beklemiyordum. Bizleri bu bayramda onurlandıran tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana güzel bir bayram sürprizi oldu. Tarihi ilçemizde ikamet eden tüm kardeşlerimin ve Malazgirtli kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı ziyarete gelen misafirlerine aile fertleri tarafından bayram şekeri, yemek, tatlı ve çay ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:54
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