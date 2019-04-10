Belediye Başkanı Zeki Çaylı : “ HES’lere değilŞeker Kanyonuna yapılacak HES’e karşıyız“

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı yazılı açıklamada, Hidro Elektrik Santrallerine karşı olmadıklarını, Şeker Kanyonuna yapılacak HES Projesine karşı olduklarını söyledi.

Çaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Yenice ve ülke kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve ilçemiz turizminin mihenk taşlarından birisi olan Şeker Kanyonuna yapılması planlanan hidro elektrik santrali projesinin ekonomik yönden bir getirisi olmayacaktır. Sadece 7500 haneye yetecek Şeker’e HES projesi rakamlardan da anlaşılacağı gibi çok cazip ve getirisi olmayacak bir projedir. Burada bir kamu yararı yoktur. Turizmin getirisiHES’ten kat kat fazla olacaktır.Bu konuda niçin ve ne amaçla ısrar edildiğini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Şeker Kanyonu ilçemizin can damarıdır ve turizme açılma çabası içindeki Yenice’mizin olmazsa olmazıdır. Buraya yapılacak HES’e daha ilk günden bu yana olduğu gibi karşıyız. İşin takipçisi ve önderi olan Yenice Platformunun çalışmalarını takdirle izliyoruz. Bu şehrin bir idarecisi ve Yenice’nin bir yaşayanı olarak Yenice Platformunun destekçisiyiz. 22 Nisan 2019 Pazartesi günü Şeker Kanyonunda yapılacak etkinliklere Yenice Belediyesi Ailesi olarak destek ve katkı sağlayacağız. Yenice hepimizin. İlçemize gelebilecek olumlu yatırımlara destek olmak görevimiz olduğu gibi , olumsuz ve doğayı tahrip edecek yatırımlara da karşıyız.

Yenice Platformunun önderliğinde yapılacak 22 Nisan Şeker Kanyonu etkinliklerine sağduyulu Yeniceli hemşehrilerimizi destek olmaya davet ediyor, saygı, sevgi , selam ve muhabbetlerimi sunuyorum “ dedi.