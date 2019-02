Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Ziyaretlerimiz Kırşehir istişaresi için”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i toplumun her kesimi ile yapılan istişareler sonrası imar ettiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kampanya süreci hakkında çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, gönül aldıklarını gönülleri kazanarak Kırşehir’i imar ettiklerini söyledi.

Kırşehir’de 10 yılda her yerde vatandaşla birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalarla şehri imar ederek Kırşehir için kazanım oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Şehrimizin her kesimi ile istişare ediyoruz.Tüm çalışmalarımızı on yılda vatandaşlarımızla birlikte istişare ederek, gönülden yaptık, gönüller yapmaya da devam ediyoruz. ??”dedi.

?

“Memleket İşi Gönül İşi” diyerek ziyaretlerini gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Bahçeci, “ Gönüller yapmaya devam ediyoruz. Şehrimizle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Makam sahibi olmak içinpazarlık etmeye değil, milletin gönlünde yer edinmeye gayret ettik.

Ziyaretlerimizde şehrimiz ile ilgili güzel bir istişare gerçekleştiriyoruz, yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın vizyonunu anlatıyor, şehrimizin her kesimi ile kucaklaşmayaistişare ederek desteklerini istemeye devam ediyoruz.”diye konuştu.

41 vizyon proje ile Kırşehir’in çehresinin değişiminin de süreceğini bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Sivil Toplum örgütlerimiz, Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek gelecek dönemde Kırşehir’e kazandıracağımız 41 vizyon projelerimizi ve çalışmalarımızı aktarıyoruz. Hepimizin ortak heyecanı Kırşehir’imiz için çalışmalarımızı paylaşıyor, gönüller yapmaya devam ediyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde oldukça Kırşehir’imizde, Vatanımızda gelecek hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir. Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârı olacak. Kırşehir’imiziçin canla başla çalışacak, birlikte şehrimizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Her karesi inançla, azimle yoğrulan Tohum şehir Kırşehir’imiz için hep birlikte tüm gayretimizi ortaya koyacak, yeni dönemde de canla başla çalışacağız.”