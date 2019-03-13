Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Samimiyetle kesintisiz çalışmalarımızı 3. döneme aktaracağız”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, samimiyet ve tevazu ile 3. Dönemde de Kırşehir’i imar etmeye devam etmek istediklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanya da yeni projelerini Kırşehirlilerle paylaşan Bahçeci, 2009 yılında başlanan imar çalışmalarının Kırşehir Belediye tarihi rekoru ile devam edeceğini belirtti.

Mahalle toplantılarını miting havasında geçiren Belediye Başkanı Bahçeci, “Memleket işi gönül işi diyerek kutlu yola çıktık. Milletimizle beraber yürüyemeye devam edeceğiz. Şehrimizde 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Yine bu dönemde de Allah nasip ederse yola devam etmek istiyoruz.

Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Bu yolda gece gündüz çalışacağız ve durmayacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller alacağız. Allah nasip ederse 31 Mart akşamı Cacabey Meydanında zaferimizi bir kez daha kutlamaya hazır olalım.”dedi.

Kırşehir’de imar çalışmalarının iktidar partisi (AK Parti) ile devam etmesi gerektiğine inandığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “2009 yılından bugüne hedeflerimizi çok büyük çizmiş, geleceğe yönelerek hedeflerimize kilitlendik. Türkiye seçime gidiyor. Kısa bir süre önce bir seçim yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirmiştik. Hükümetimizin 4.5 yıl görevlerini icra edecek. Bu sistemin mahalli kısmını tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde 4.5 yıl sürecek o hizmet kervanına, millete hizmetin ustası öncülüğünde devam eden bu hizmet kervanında Kırşehir’i koparmamaktır.” diye konuştu.

Ustalık dönemi olarak görülen ve Kırşehir Belediye tarihinin de 3 dönem üst üste kazanarak rekorunu kırmak istediğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Güzel projeler hazırlandı. Vatandaşlarımızın hizmetkarı olmaya bu yola devam etmeye talip olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. 2009 yılında belediyeyi devir aldıktan sonra kazandırdıklarımız eserlerle aziz milletimizin karşısına çıktık. 2009’dan beri Kırşehir’i çok güzel eserler ve hizmetler kazandırdık. Tevazu ve samimiyetle kesintisiz bir hizmet için bayrağını bir beş yıl daha ileriye taşıyacağız.

10 yıldır gece gündüz demeden Kırşehir için çalışıyoruz. Kırşehir’de çözülmesi gereken sorunları çözdük. 2009 yılında Belediye Başkanı olduğumda Kırşehir’imiz nüfusu 98 bindi şuan 148 binoldu. Bu süre içerisinde neler olduğunu tahmin edin. Hem hükümetimiz bir tarafta güçlü, milletvekillerimiz güçlü, ekibimiz ile birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde on yılda yapmadığımız hizmetler kalmadı.

Kırşehir için daha neler yapılabilir? Diye düşünerek 41 vizyonproje geliştirdik. Seçim takvimimizin büyük bir zamanını geride bıraktık ve az bir süremiz kaldı. Bu süreçte esnaflarımızla, gençlerimizle, mahalle sakinlerimizle, çocuklarımızla ve herkesle görüşmenin gayreti içerisinde olduk.”