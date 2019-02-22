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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Kucak açtık, Kırşehir’i imar ettik"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 2009 yılında kucaklayarak vatandaşla yapılan istişare toplantıları sonrası imar ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 10 yılda 7’den 70’e Kırşehirlilerin gönüllerinde Belediye hizmetleri ile siyasi ayrışma yaşatmadan olduklarını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:05
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Kucak açtık, Kırşehir’i imar ettik"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 2009 yılında kucaklayarak vatandaşla yapılan istişare toplantıları sonrası imar ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 10 yılda 7’den 70’e Kırşehirlilerin gönüllerinde Belediye hizmetleri ile siyasi ayrışma yaşatmadan olduklarını söyledi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya süreci çalışmalarını da halkla istişare toplantılarında geçiren Belediye Başkanı Bahçeci, “Dinledik, teşhis ettik ve şehrimizde yaşanan sorunlara çözüm yolu ürettik. Şehrin her köşe başında dokunduğumuz bir gönül sıktığımız bir el yürekten hissettiğimiz sevdamız oldu.”dedi.



Kırşehir’de Belediye tarihinin üst üste üçüncü kez seçilen ilk Belediye Başkanı olma unvanının da sahibi olarak vizyon 41 projeyi hayata geçirmek istediğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Gönül’den gelen Kırşehir aşkı ile hareket ederek, şehrimizi on yılda el birliğiyle nasıl vizyon sahibi yaptıysak bundan sonrada ileriye taşıyacağız.



Kırşehir’imizde şehrimizin belirli bölgelerinde esnafımız ile sokakta düşüncelerini aldığımız her kişiyi ve kuruluşuziyaret ediyoruz. Aramızda güçlü bir bağ kurduk.‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ Şehrimize yaptığımız hizmetleri ve yeni projelerimizi anlatıp destek talep ediyoruz.”diye konuştu.



Ortak akıl prensibinden vazgeçmeden Kırşehir’i imar ettiklerini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Vatandaşımıza sunulan her hizmetin farkındalığının çözüm odaklı olması geleceğe yönelik daha fazla hizmet üretmek adına bizlere yol gösteriyor. Fikirlerini, önerilerini bizlerle paylaşan hemşerilerimin önerilerine bizler teknik olarak katkı sunuyoruz.



Bizlerde halkımızın beklentilerine cevap verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Halkın hizmetkarı olmak için vatandaşlarımızla gönül birlikteliği yapıyoruz. Kırşehir’imizehizmet etmek, halkımızın hizmetkarı olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur.



Halkımız her seçimde ve her süreçte yanımızda oldu. Bizlere güç kazandır ve çıktığımız bu kutlu yolda sürekli Kırşehir’li hemşerilerim bizlerle birlikte yürüdü. İnşallah 31 Martta da beraber yürüyecek. Biz de bu yol arkadaşlığımızı, gecemizi gündüzümüze katarak Kırşehir’i hizmetle perçinledik, taçlandırdık. Anadolu’nun parlayan yıldızı Kırşehir’i hep birlikte geliştirdik, dönüştürdük ve değiştirdik.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:05
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