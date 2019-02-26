0553 313 94 23

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Belediyecilik anlayışımızın temelinde topyekun çalışma anlayışı var”

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 3.

26 Şubat 2019 Salı 10:28
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Belediyecilik anlayışımızın temelinde topyekun çalışma anlayışı var”

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 3. Dönem başkanlık için başlatılan kampanya sürecinde yaptığı esnaf ziyaretlerinde belediyecilik anlayışının temelinde topyekun çalışma prensibinin yattığını söyledi.



Esnaf ağırlıklı bir şehrin Ahi Evran Külliyesi Projesi ile desteklendiğini bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Esnaf şehrinde projelerimizi hayata geçirirken bizlerde şehrin değerlerini ön planda tuttuk. Toplu Taşıma Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte şehir merkezinde dolaşımın daha fazla olma amacını güttük. Yeni dönemde de yaptığımız her projeyi geliştirerek şehrin daha fazla gelişimine katkı sunacağız.”dedi.




Mahalli İdareler Seçimlerinin dönüm noktası olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “31 Mart seçimleri önemli bir dönemeç olacak.Kırşehir’inde gelişim seferberliğine tam destek vereceğinden en küçük bir şüphe duymuyorum.


Biz,on yıl önce bir hizmet yürüyüşü başlattık. Sonuna kadar yürümeye de devam edeceğiz.Bu şehri el ele vererek, hep birlikte kalkındıracağız. Kırşehir’de hayatın olağan akışının her anında var olduk.Sadece şehirleşme atılımlarımız olmadı, aynı zamanda katma değer de ürettik geliştiriyoruz.”diye konuştu.



Ziyaretlerini ve istişare toplantılarını seçim odaklı yapmadığını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“10 yılda Kırşehir’i nerden nereye getirdiğimizi en iyi halk görüyor. 2009 yılından bu yana her süreçte sıklıkla vatandaşla ve şehrin kanaat önderleri ile bir araya gelerek çalışmalarımızı anlatıp onların önerilerini dinleme imkanımız oldu. Seçimleri şehre verilen hizmet noktasında aracı olarak gördük. Katılımcı Belediyecilik anlayışını şehre benimsettik. Toplumun her kesimi istediği zaman bize ulaştı ulaşmaya da devam ediyor.



Tevazu, gayret ve samimiyetle ‘Önce Millet, Önce Memleket’ sloganımızla gönülleri fethetmeye devam edeceğiz.Kırşehir’in gören gözü, işiten kulağıkalbi olduk. Kırşehir’imizin geleceği için var gücümüzle çalıştık. Niyetimiz hayr, akıbetimiz hayr oldu. Kırşehir Anadolu’nun parlayan yıldızı haline geldi. “

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sepaş Enerji’den işletmelere büyük kolaylık
    1. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    2. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    3. Gelenek bozulmadı
    4. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    5. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    6. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    7. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    8. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    9. Köprü ve otoyol gelirleri
    10. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    11. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    12. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    13. Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı..
    14. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    15. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci;..
    16. Başkan adayı Genç, esnaf gezisinde
    17. Tanzim satış bakliyat fiyatları |..
    18. ABD Senatosunda Cemal Kaşıkçı hamlesi
    19. Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu..
    20. Zalim Esed rejiminden İdlib'e saldırı..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti