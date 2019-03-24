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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kırşehir,ortak hedef için kilitlendi ve amaca ulaşacak”dedi.

24 Mart 2019 Pazar 09:50
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kırşehir,ortak hedef için kilitlendi ve amaca ulaşacak”dedi.



Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı ziyaret ve mahalle toplantılarında Kırşehir’in kazanımlarını anlatıyor.



Ortak akıl ve istişareden vazgeçmeden Kırşehir’i yönettiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir’de huzur ve mevcut hizmetlerimizin devamı içinhemşerilerimizin beklentileri var. Halkımızın bizlere olan güvenini boşa çıkartmadık. 10 yıldır, Kırşehirile ilgili aldığımızher karar halkımızın kararı oldu.”diye konuştu.



Kırşehir’e önem vererek şehrin değişimi noktasında alınan her kararın halkın kararı olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Tek yumruk olarak, hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz.2009 yılında kanalizasyon, doğalğaz, yol, park hiç bir şey olmayan mahallerimizde sorunlarını çözdük ve sevgiyle karşılanıyoruz. Şehrin sorunlarını yine şehrin insanları ile çözmenin gururu içerisinde kampanya sürecimizi yürütüyoruz. Sorunları tespit ettikten sonra çözümlerini de hiç beklemeden hayata geçirdik.Kırşehirliler ne istiyorsa o bağlamda proje üreterek çalışmalarımızı da yaptık.Önemli olan amaçların araçlarla doğru kullanılmasıdır.”

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:50
  1. doğa

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