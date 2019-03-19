0553 313 94 23

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı ile zirve noktasına getirdiklerini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 12:08
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı ile zirve noktasına getirdiklerini söyledi.



Halk buluşmaları kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecini yürüten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, insan odaklı anlayışla Kırşehir’de 10 yılda sevgi tohumları ektiklerini Kırşehir’de ki kazandırılan projelerle de çıtayı yükselteceklerini belirtti.



Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinin AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, esnaf ve halk buluşmaları yaptı.



Yeni dönem 41 vizyon proje ile Kırşehir’de iyi bir ivme yakalayacaklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir sevgimizi 10 yıldır eserlerimizle gösterdik. Kırşehir’i zirve noktasınagetirdik. Şimdi de yeni dönemimizde taçlandıracağız. İnsan odaklı bir anlayış ile şehrin tamamının gelişim ve dönüşüm sürecini üstlendik. Kırşehir’de dokunmadığımız insan ve yapı kalmadı.”dedi.




Mahalle toplantılarını mini miting alanlarına çeviren Kırşehirliler teşekkür eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Vizyon projelerimiz hakkında halkı bilinçlendiriyor onlarla yaptığımız istişareler de ise bilgi alıyoruz. Kırşehir’i mahalle mahalle sokak sokak tek tek dolaşıyor, diğer taraftan da ildeki işyerlerinde esnafları dinleyerek eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğin güçlü şehrini hep birlikte inşa edeceğimizi taaddüt ediyoruz. Hayatı kolaylaştıracak 41 vizyon projelerimizle Kırşehir’imizin geleceğine emin adımlarla, gönüller yaparak ilerleyeceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışından asla taviz vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz. “

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    1. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    2. Pendik'te "alacak" cinayeti
    3. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    4. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    5. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    6. Devlet desteği ile çiftliğin..
    7. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    8. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    9. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    10. Yeni genel müdürden Turkcell..
    11. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    12. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    13. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber el..
    15. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    16. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    17. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    19. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    20. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı