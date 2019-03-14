0553 313 94 23

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin 3.

14 Mart 2019 Perşembe 12:42
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin 3. Dönemde başkan adayı Yaşar Bahçeci, 10 yılda hayata geçirilen projelerin yanı sıra Kırşehir’de 41 vizyon projeyi de yeni dönemde hayata geçirmek istediklerini söyledi.



Esnaf ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, “Yaptığımız esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantılarında halkı gösterdiği ilgi ve istişare bizleri mutlu ediyor. İnsanların kişiler yerine Kırşehir’in geleceği üzerine yaptıkları söylemler, 10 yılda yaptığımız işin doğruluğunu da bizlere gösterdi.”dedi.



Siyasete millete hizmet etme noktasında aracı olarak baktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında;


“AK Parti iktidarı ile Kırşehir kazanım elde etti. Bizler siyasi mekanizmaları Kırşehir’e hizmet aracı olarak gördük. Şehri de 2009 yılından itibaren yeniden imar ettik. İnsan odaklı yaptığımız çalışmalarımız da önceliği yaşamın olağan akışının kolaylaştırmaya verdik.



10 yılda Kırşehir’e 830 milyon liralık yatırım yaptık. İktidar partisi (AK Parti) olmasaydı yatırımlar bu denli hızlı ve güçlü halde olmazdı. İmkanların azlığından yakınmadan Kırşehirlilerin yaşamlarının kolaylaşması ve şehrin modern görünüm kazanabilmesi için mücadele ettik.



Şahsımda AK Parti Belediyesine vereceğiniz en büyük destek ‘Allah razı olsun’ demektir. Kimsenin lafına bakmadan hayal denilen her şeyin hayata geçmesi mücadelesini verdik.Bu mücadelede kimseyi kendimize rakip olarak görmedik. Toplumsal barış ve huzur her şeyin önünde geldi.”



“Rakibimiz Sosyal Belediyecilikte kendimiz oldu”



Kırşehir’de illa birilerini rakip olarak görmek gerekiyorsa biz rakip olarak kendimize yine kendimizi seçtik.Toplu Taşıma araçlarını devreye sokarak Kırşehir’e vizyon kattık. Ulaşımın kolay hale gelmesi her bölgeden insanın merkezde olmasını sağlayarak şehirde sirkülasyon yaparak her kesime dokunma gayretinde olduk.İktidar partisi Belediye Başkanı olmanın avantajlarını Kırşehir için kullanma gayreti ile çalışmalar yürüterek hiç vazgeçmediğimiz istişare ile de kamu oyunun beklentilerine net karşılık verdik.Bizler şehrimiz için mücadele verirken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da dünya ile mücadele ediyor.Bilinmeli ki, bizler kuru ekmek yeriz ama devletimizi kimselere teslim etmeyiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den şikayetçiyim”
    1. FETÖ sanığı: “Fethullah Gülen’den..
    2. Firari FETÖ’cü Emniyet Müdürü..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık..
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. AB Konseyi Başkanı Tusk’tan Brexit..
    6. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr...
    7. CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve..
    8. Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor
    9. Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması
    10. Diyaliz hastalarına diyabet eğitimi
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    12. Etiyopya’da düşen uçağın kara kutusu..
    13. Aşık Veysel, ölümsüz eserleriyle anıldı
    14. Karlıova’da ekipler karla mücadele..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Güney Koreli yıldızlar skandallar..
    17. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    18. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimi kazanmak..
    19. Palu’da "Gençlik ve Güvenli Gelecek"..
    20. Başkan Erdoğan Ankara Şehir..
    21. Atlı ciritte final heyecanı yarın..
    22. "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93"
    23. Öğrenciler okullarını güzelleştiriyor
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Sular altındaki Amik Ovası’nda..
    26. Koku alma kaybınız varsa ağız tadınızı..
    27. "Yayıncılar teknolojik gelişmelere..
    28. 2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında..
    29. Akdeniz’de 3 günde ikinci dev köpek..
    30. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!