0553 313 94 23

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “10 yıl önce başlattığımız hizmet yürüyüşünden dönmeyeceğiz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 2009 yılında başladığı ve şehri yeniden imar ettiği projelerine ara vermeden devam edeceğini Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecinde anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, katıldığı istişare toplantılarında halkında desteğini alıyor.

01 Mart 2019 Cuma 11:24
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “10 yıl önce başlattığımız hizmet yürüyüşünden dönmeyeceğiz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 2009 yılında başladığı ve şehri yeniden imar ettiği projelerine ara vermeden devam edeceğini Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecinde anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, katıldığı istişare toplantılarında halkında desteğini alıyor.



Türkiye’nin seçildiği dönemde en genç Belediye Başkanı olma ünvanını da elinde bulunduran Yaşar Bahçeci, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden de başarı ile çıkarak Kırşehir Belediye tarihinde bir rekora da imza atmak istiyor.



Değişim sürecini 2009 yılında Kırşehir’i yeniden imar ederek başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Esnaf kenti olan Kırşehir’de değişim sürecini yaptığımız ve aşamaları devam eden Ahi Külliyesi ile başlattık. Toplu Taşıma Sistemi ile halkın belirli bir saatte evine çekilmesinin önüne geçerek Kırşehir’in her bölgesine ulaşımı kolaylaştırdık. Kent Park, Masal Park, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, atıl konakların restorasyonu ve hizmeti açılması gibi birçok projeyi istişarelerimizle hep birlikte geliştirdik.”dedi.



Başlatılan değişim ve gelişim seferberliğinin devam etmesi için destek isteyen ve aralıksız istişare toplantılarını sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, “Biz;on yıl önce değişimyürüyüşü başlattık. Sonuna kadar yürümeye de devam edeceğiz.Bu şehri el ele vererek, hep birlikte kalkındıracağız. Kırşehir’de gündelik yaşamın her alanına dokunduk. Sadece şehirleşme atılımlarımız olmadı. Aynı zamanda katma değer de ürettik, üretiyoruz.”diye konuştu.



Seçimlerin kampanya süreçlerini şehre yapılan kazanımları anlatma süreçleri olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“ 10 yılda Kırşehir’i nereden nereye getirdiğimizi en iyi halkgörüyor ve biliyor. Kırşehir bir esnaf şehridir ve bizde şehir geliştirirken bunu ön planda tutuyoruz.



Kırşehir’in sosyal ve ekonomik kalkınmasına 31 Mart akşamı seçmen öncülük etmiş olacak. On yıl boyunca verdikleri oylarla bu şehri çağdaş, yaşanabilir, modern ve marka bir kent haline getirdik. Bundan sonrada getirme hedefine bizleri biraz daha yaklaştırmış olacaktır.


Tevazu, gayret ve samimiyetle ‘Önce Millet, Önce Memleket’ sloganımızla gönülleri fethetmeye devam edeceğiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor
    1. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    2. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    3. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    4. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    5. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    6. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    7. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    8. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    9. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    10. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    11. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    12. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    13. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    14. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    15. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    16. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    17. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    18. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    19. Kayak merkezlerinde son durum
    20. Döviz kurları
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!