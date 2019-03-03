Belediye başkanı vatandaşlara bez çanta dağıttı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Cumartesi Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, çevre dostu bez çanta dağıttı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Cumartesi Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, çevre dostu bez çanta dağıttı.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinleyip ihtiyaçlara cevap veren Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mimar Sinan Mahallesindeki Cumartesi Semt Pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Demirkol, vatandaşlara da çevre dostu bez çanta dağıtırken vatandaşlar da başkana teşekkürlerini iletti.

Demirkol, semt pazarındaki temaslarının ardından Cengiz Topel Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla da görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

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