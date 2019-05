Belediye Başkanı Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den aday olan ve seçimi kazanan Tanğlay, öğretmenevinde basın mensupları ile bir araya geldi. Seçim öncesi açıkladığı manifestosundan bahseden Tanğlay, önemli projelerini de gazetecilerle paylaştı. Tanğlay, “31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Yüzde 44’lük bir oy oranı ile Bitlis’te Belediye Başkanlığına seçildik. Bu süreçten sonra YSK’nın takvimi vardı. 12 Mart itibarıyla mazbatamızı alıp göreve başladık. İşleri hızlandırıp sahada yapılması gerekenleri ve eksikliklerimizi rapor haline getirdik. Çok şükür şu anda bir kontrol altında Bitlis’i yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Kızılcahamam Kampımız vardı. Orada Cumhurbaşkanımızın direktiflerini ve emirlerini aldık. Onları inşallah sahada uygulayacağız. Manifestomuza göre de Bitlis Belediyesini yöneteceğiz. Geldiğimiz süreçte 5 yıldır belediye bizde değildi. Belediyeye baktığımızda sıkıntılarımız var. Özellikle Bitlis Belediyesinin çok geliri olmadığı için hem mali hem de idari konuda sıkıntılarımız vardı. Bunları çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelip çözüm üretme noktasında yol haritamızı çizdik. Bu süreçte özellikle bazı söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu işe girerken, bu işi gönülden yapacağız. Biz insanlara gönlümüzü açacağız. İnsanlarımızdan, halkımızdan ve hemşehrilerimizden beklentimiz onlarda bizlere gönüllerini açsın” diye konuştu.

“31 Mart’a kadar AK Parti adayıydım. Ama şimdi herkesin belediye başkanıyım”

31 Mart gecesi AK Parti’nin belediye başkan adayı olduğunu fakat 31 Mart’tan sonra her kesimin belediye başkanı olacağını sözlerine ekleyen Tanğlay, sözlerine şöyle devam etti:

“31 Mart gecesi sandıklar açıldıktan sonra Bitlis Belediye Başkanı olduk. Bütün hemşehrilerimize ayrım gayrım yapmadan hizmet götürmek için söz verdik. Bu sürece kadarda devam ettiriyoruz. Bu süreçten sonra da bu böyle devam edecek. Özellikle şunu söylemek istiyorum, Bitlis’te bizim hizmet edebilmemiz için bütün hemşehrilerimizin desteği lazım. Elbirliğiyle olması lazım. Bu süreçte temiz bir Bitlis dedik ve bütün ekiplerimizi Bitlis’te her alana ve her sahaya yaymaya çalıştık. Bitlis’te çok kar yağıyor. Kar kalktıktan sonra büyük sıkıntılar oluyor. Burada hizmet çok zor. Bu yıl yaptığınız hizmeti bir sonraki yıl yine yapmak zorunda kalıyorsunuz. Duvar, yol ve temizlik konusunda olsun büyük sıkıntılar oluşuyor. Ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla bunun üstesinden geleceğiz.”

“Başkan Mahallemizde projemiz başlıyor”

50 projeyle yola çıktıklarını hatırlatan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Bugün itibarıyla da yine projelerimizden biri olan ‘Başkan Mahallemizde’ projemiz var. Bugün Yükseliş Mahallesi ile beraber buna başlıyoruz. Yine kadınlarımız için belirli projeler hazırlamıştık. Yine bugün onlardan biri olan ‘Kadınlar Matinemiz’ bugün itibarıyla başlıyor. Bu her ay düzenli devam edecek. Ramazan şenlikleri projemiz için hazırlıklarımızı yaptık ve çok güzel olacak. Ramazanın birinci günü itibarıyla iftar çadırımızı kuruyoruz ve akabinde sahnelerimizi kuruyoruz. Orada güzel Ramazan şenliklerinin olması için bütün çalışmalarımızı başlattık. İlahi sanatçılarımız, Kur’an dinletileri olacak. Ramazan boyunca bu şenlikler teravih namazından sonra devam edecek. Onun dışında bir alt yapı çalışması vardı. Bu 2012 yılında yapılan bir çalışmaydı. 2014 yılında belediye seçimlerini kaybettikten sonra bu iptal edilmişti. Tekrar 2018 yılında başlandı, şu anda yaklaşık yüzde 30’luk bir çalışma var. Biz bunun hızlandırıp yüklenici firmadan yaklaşık 7 ekip istedik. Şu anda bütün mahallelerimizde hemen hemen bir çalışma var. Bir an önce alt yapıyı bitirmek istiyoruz. Çünkü alt yapı çalışmaları devam ettikçe gerçek manada sıkıntılarımız devam ediyor. Çünkü hem yolda bir şey yapamıyorsunuz hem mahalle duvarlarını yapamıyorsunuz. Onun için bunun bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Özellikle eski mahallelerimizdeki yol çalışmalarını başlatıp bitireceğiz” diye konuştu.

“200 milyon tahakkuk edilmiş borcumuz olacak”

Tanğlay, belediyeyi 100 milyon borçla devraldıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyeyi devraldık, tabi bir borç var. Borç var diye çalışamıyoruz mantığında değil, insanlarımızın bilmesi gerekiyor. Şu an itibarıyla Bitlis Belediyesinin tahakkuk etmiş borcu 100 milyon civarında. Altyapının bitmesiyle aralık ayında teslim edileceği görülüyor. Bu çalışmanın bitmesiyle belediyeye getireceği külfet 90 milyon civarındadır. Bu yılsonuna kadar Bitlis Belediyesinin tahakkuk etmiş borcu 190-200 milyon arasında olacak gibi görülüyor.”

“Kızılcahamam Kampımız çok verimli geçti”

Kızılcahamam Kampında bakanlarla görüştüklerini ve projelerine destek olacaklarını söylediklerini ifaden eden Tanğlay, “Bitlis’e hizmet etmeye geldik. Bitlis’e gönül almaya ve gönül köprüleri kurmaya geldik. Bu süreçte bir ayımız dolmadı. Ama ekiplerimizle güzel çalıştığımıza ve eksikliklerimizi çıkardığımıza inanıyoruz. Güneş enerjisiyle ilgili bir projemiz vardı. Bunun için çalışmalarımızı başlattık. Arsa tahsisini bu ay içinde başlatıyoruz ve güneş enerjimizi kuracağız. Şu anda Bitlis Belediyesinin 250 bin civarında bir elektrik gideri var. Bunu kurduğumuzda aylık kendi enerjimizi sattığımız için 200 bin lira civarında belediyemizi tasarrufa geçirmiş olacağız. Nasıl bir gelir kaynağı elde edebiliriz diye düşünüyoruz. İller Bankası’ndan gelen bizim payımız kesintiler olduktan sonra personel maaşını ödemeye yetmiyor. Bu süreci biraz daha gelir getirici kaynaklar kullanarak Bitlis Belediyemizi bu konuda kalkındıracağız. Bitlis Belediyesinden personel fazlalığı var. Kim olursa olsun siyasi görüşü ne olursa olsun çalışan bütün personelimiz başımızın tacıdır. İşçi çıkarmayacağımızı seçimden öncede söyledik. Siyasi görüşünden dolayı kimseyi atmayacağız. Çalışan arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Tabi alışıla gelmiş çalışmıyorsa ve belediyeye faydası yoksa o arkadaşlarla da yolumuzu ayırırız. Niyetimiz halis Rabbim bu memlekete hizmet etmeyi nasip eder. Bitlis’in hak ettiği yerde olmadığına inananlardanız. Kalkınmasını elbirliğiyle yapmamız gerektiğine inananlardanız. Bitlis’te inşallah projelerimizi görevimiz sürecince hayata geçirmeye çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bitlis’te istihdamla ilgili büyük sıkıntılarımız var. İstihdamla ilgili tekstil kent projemiz var. Projemiz şu anda ilerliyor, herhangi bir sıkıntımız yok. 400 yataklı hastanenin orada araziyle ilgili işlemler bitmek üzere. Protokol imzası kaldı. Büyük ihtimalle Ramazan veya sonrasında parsellemeyi yaparak bu yıl itibarıyla kendimiz özel idare ve Tatvan Belediyesi oraya insanların çalıştırabileceği alanları oluşturacağız. Bitlisli hemşehrilerimizi ve büyük firmaların buraya gelmesi için davetlerimizi yapacağız. Bitlis’te çok çalışmamız lazım. Projelerimizi Bitlis’e kazandırıp yaşanılabilir bir ortam ayarlayacağız” şeklinde konuştu.