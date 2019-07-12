Belediye Başkanı Semerci, şehit ailesini ziyaret etti Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Programa iştirak edenler arasında Lapseki Meslek Yüksek Okulu (LMYO) Müdürü Engin Gür, Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, Lapseki İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Kadastro Şefi Naci Ekin, Tekke Mahallesi Muhtarı Ali Kartal, din görevlilerinden Mükerrem Özdemir ve Mehmet Güzel de yer aldı.

Belde sakinlerinden şehit annesi Ayşe Kıvrak’ı evinde ziyaret eden Semerci, kendisine çiçek takdim ederek sohbet etti. Daha sonra anne Ayşe Kıvrak’ı da alan görevli heyet, Şehit Bekir Kıvrak’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

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