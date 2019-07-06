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Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni projeleri için Ankara’da

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’i ziyaret ederek eğitim ve enerji alanındaki projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni projeleri için Ankara’da

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’i ziyaret ederek eğitim ve enerji alanındaki projelere ilişkin istişarelerde bulundu.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ankara’daki temasları sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Bakan Yardımcısı Cansız’a Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak hem şehre hem de belediyeye ekonomik olarak ciddi katkılar sağlayacak bu tür projelere büyük önem verdiklerini ifade etti. Arı: Nevşehir Belediyesi olarak hem kendi elektrik tüketimimizi karşılamak hem de ürettiğimiz elektriği satarak belediyemize ciddi bir ekonomik gelir kazandırma hedefindeyiz. Bu yolda önemli bir mesafe kat ettik” dedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra Nevşehir heyeti ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’i Ziyaret etti. Burada da Nevşehir’deki eğitim yatırımlarının yanı sıra şehir merkezindeki bazı okulların taşınması gündeme geldi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
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