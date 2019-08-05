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Belediye Başkanı Rasim Arı, Kıbrıslı hakemleri konuk etti

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Nevşehir’de sürdüren Kıbrıs Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
Belediye Başkanı Rasim Arı, Kıbrıslı hakemleri konuk etti

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Nevşehir’de sürdüren Kıbrıs Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayacak olan yeni sezon öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemler Nevşehir’de kampa girdi. 5 gün boyunca yapacakları antrenmanlarla yeni sezona hazırlanacak olan Kıbrıslı hakemler ve beraberindeki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Antrenman Sorumlusu Savaş Tilki ile teknik ekipten Alper Aligüllü, Muzaffer Soyer, Yakup Çakır ve Mustafa Bacavuz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.


Ziyarette kamp çalışmaları hakkında Başkan Arı’ya bilgiler veren Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Nevşehir’in gerek spor tesisleri gerekse de tarihi ve turistik merkezleri ile önemli bir kamp merkezi olduğunu vurguladı.


Kıbrıs heyetine teşekkür eden Belediye Başkanı Arı, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’e her yıl çok sayıda yerli ve yabancı futbol takımlarının kamp için geldiğini hatırlatarak, Nevşehir’i spor alanında da Türkiye’nin marka şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini kaydetti.


Arı, Nevşehir Belediyesi olarak bu amaçla önümüzdeki dönemde ciddi bir spor yatırım hamlesi gerçekleştireceklerini ve şehrin birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
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