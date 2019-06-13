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Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Alacaşar Derneğini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Binali Yıldırım’a destek turları kapsamında Alacaşar Derneğini ziyaret etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:49
Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Alacaşar Derneğini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Binali Yıldırım’a destek turları kapsamında Alacaşar Derneğini ziyaret etti. Burada konuşan Arı: “İstanbul’a yakışan belediye başkanı, Türkiye’nin tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım’dır.” dedi.


23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Başkan Rasim Arı, buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına katılan ve gün boyunca sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Arı, özellikle İstanbul’da yaşayan Nevşehirliler tarafından kurulan derneklerde büyük coşku ile karşılanıyor.


Son olarak Sultanbeyli’de bulunan Alacaşar Derneği’ni ziyaret eden Arı, burada kalabalık bir gruba hitap etti.


İstanbul gibi Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği bir şehri yönetecek olan belediye başkanının Binali Yıldırım gibi devlet tecrübesinin yanı sıra herkesi kucaklayabilecek özelliklere sahip biri olması gerektiğini ifade eden Arı, bu yolda Yıldırım’a destek için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.


Arı: “Binali Yıldırım, duayen bir siyasetçi, birikimli ve tecrübeli olduğu kadar da vizyon ve misyon sahibi, dev projeleri yöneten ve yönlendiren kişi olarak ülkemizin kalkınmasına katkılarıyla tüm Türkiye’nin takdirini kazanmış bir siyasetçi. Türkiye’de birçok dev projenin öncüsü olan Sayın Binali Yıldırım’ın, İstanbul’u en güzel şekliyle temsil edeceği inancındayım.” diye konuştu.


Nevşehirli hemşehrilerinden Binali Yıldırım için destek isteyen Rasim Arı: “Değerli İstanbulluların karşısında iki aday var. Bu iki adayı da aslında halkımız çok iyi tanıyor. Binali Yıldırım seçildiğinde kimselerin sevineceğini, diğer adayı seçildiğinde kimlerin sevineceğini, kimlerin işine geleceğini çok iyi biliyor. Son dönemde yaşananlar her şeyi tüm çıplaklığı ile ortaya koydu zaten. 23 Haziran seçimlerinde halkımız en doğru kararı verecektir. Ben seçimlerde özellikle İstanbul’da yaşayan, ekmeğini buradan kazanan Nevşehirli hemşehrilerimizin Sayın Binali Yıldırım’a verecekleri destekle onu İstanbul’umuzun belediye başkanı yapacağına inanıyorum. “dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:49
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