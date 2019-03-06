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Belediye Başkanı Memiş’ten Regaib Kandili mesajı

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06 Mart 2019 Çarşamba 09:13
Belediye Başkanı Memiş’ten Regaib Kandili mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Bununla birlikte bu kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Üç ayların gelişiyle gönülleri huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatması, hidayet, barış ve huzura vesile olması, mübarek gün, gece ve aylarda yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olması en büyük temennimizdir.


Bu vesile ile tüm İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:13
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