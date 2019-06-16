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Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, düzenlediği ilk mahalle meclisi toplantısında vatandaşların taleplerini dinleyip fikir alışverişinde bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 17:35
Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, düzenlediği ilk mahalle meclisi toplantısında vatandaşların taleplerini dinleyip fikir alışverişinde bulundu.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği mahalle meclisi toplantılarına Yenimahalle’den başladı. Vatandaşların belediye yönetimine aktif katılımını sağlamak, görüş, öneri ve fikirlerini dinlemek amacı ile düzenlenen Yenimahalle danışma meclisi Süleymaniye Caddesi’ndeki park alanında gerçekleşti. Başkan yardımcıları Saadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Serdar Topçu ve birim müdürlerinin da hazır bulunduğu ve iki saat süren toplantının açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdikleri mahalle meclisi toplantısına Yenimahalle’den başladıklarını belirterek amaçlarının Çayırova’yı birlikte yönetmek odluğunu söyledi. Sorunları yerinde dinlemek istediklerini, birlikte istişare ederek sorunları en doğru şekilde çözeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, “Toplantılarımız rutin olarak 9 mahallede devam edecek. Şeffaf olacağız. Kafanıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Fikirlerinize ve önerilerinize değer verdiğimiz için bu toplantıyı yapıyoruz” dedi.


Göreve geldikleri günden bugüne geçen 2 buçuk ayda yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova tarihinin en yüksek oyunu aldıklarını belirterek, Çayırova halkına layık olmak için çalışacaklarını belirtti. Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini, seçim beyannamesinde verdikleri sözlerinden biri olan beşikten eşiğe yetim projesinin ilk adımını atarak bayramdan önce ilçede tespit ettikleri yetim çocukları giydirdiklerini belirten Çiftçi, bu projenin bayramla sınırlı olmayacağını kaydetti. Üniversitede okuyan öğrencilerin yeni dönemde yanlarında olacaklarını, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerini kendilerine bildirmelerini isteyen Başkan Çiftçi, Ramazan ayında fakir fukaranın yanında olduklarını, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yaptıklarını, engelli vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.


Devlet hastanesini yakından takip ettiğini, 200 yataklı hastaneyi 300 yatağa çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Çiftçi, yeri uzak olan hastane için üç alternatif yer belirlediklerini ve bunu yetkililere sunduklarını, bölgenin en büyük hastanesi olması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Başkan Çiftçi’den sonra söz alan vatandaşlar görüş, öneri, fikir ve taleplerini Başkan Çiftçi ’ye anlattı. Sorulara tek tek cevap veren Başkan Çiftçi, gelen istek ve taleplerle ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine de söz vererek vatandaşların ilk ağızdan bilgi aktardı. Yanimahalle sakinlerin talepleri tek tek not alınarak kayıtlara geçirildi. Vatandaşlara ayrıca forumları doldurarak alanda bulunan sandığa attılar. Katılımın yüksek olduğu ve mahalle sakinlerinin oldukça memnun kaldığı mahalle meclisi vatandaşlara yapılan tavuk, pilav ve ayran ikramı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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