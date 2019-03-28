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Belediye Başkanı Kutlu, muhtarlarla yemekte buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde görevi sona erecek olan muhtarlarla bir araya geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:05
Belediye Başkanı Kutlu, muhtarlarla yemekte buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde görevi sona erecek olan muhtarlarla bir araya geldi.


Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri ile dolacak olan görev sürelerinin son günlerinde Adıyaman il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve mahalle muhtarları katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Kutlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde kendisi gibi görev süresi dolacak olan muhtarlarla bir araya geldiklerini ve görev süresi boyunca Adıyaman’da el birliğiyle güzel işler yaptıklarını dile getirerek hepsine teşekkür etti. Yemek sonunda Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, mahalle muhtarlarına plaket takdim edip, emeklerinden ötürü teşekkür etti.


Mahalle muhtarları ise görev süresi boyunca Adıyaman’da gayretli çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:05
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