Belediye Başkanı Kuş ilçede incelemelerde bulundu Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte Yakubiye mahallesinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte Yakubiye mahallesinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte Balıklıgöl platosunun üst kısmındaki kale eteğinde bulunan Yakubiye Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Mahallede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Kuş, “Kale eteğinde bulunan alanın görüntü kirliliği oluşturduğunu belirtti. Başkan Kuş,” Kale eteğinde bulunan alanda maalesef bir görüntü kirliliği oluşmuş durumda. Evler zamanında istimlak edilmiş şu anda harabe şeklinde duruyor. Şanlıırfa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah çok hızlı bir şekilde kalan evleri de istimlak edip güzel bir projeyle alanı ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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