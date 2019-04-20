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Belediye Başkanı Kuş, halk gününde vatandaşları dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ilk ‘halk günü’ buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve sorunları dinledi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:20
Belediye Başkanı Kuş, halk gününde vatandaşları dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ilk ‘halk günü’ buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve sorunları dinledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından ilk defa hayata geçirilen ‘halk günü’ buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunları dinleyen Kuş, iletilen talep ve sorunların çözümü için ilgilileri talimat verdi.


Her zaman halkla birlikte hareket edeceklerini aktaran Kuş, ”İlk ‘halk günü’ toplantımızı gerçekleştirdik. Eyyübiyeli hemşehrilerimize ağırlayıp sıkıntılarını dinledik. Bize ifade edilen sıkıntılarla bizler de üzüldük.Sıkıntıların ne kadar derin olduğunu ve yükümüzün de ne kadar ağır olduğunu anladık. İnşallah periyodik bir şekilde toplantılarımız devam edecek. Bizler zaten halkımızla hep iç içe olacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini ayaklarına gidip dinleyeceğiz. Kurduğumuz ekiple birlikte bu sıkıntıların ve sorunların üstesinden bir bir geleceğiz. Katılım gösteren hemşehrilerime çok çok teşekkür ederim “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:20
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