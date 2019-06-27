0553 313 94 23

Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarına başlanacak olan Demokrasi Parkında incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:45
Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarına başlanacak olan Demokrasi Parkında incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.


Vatandaşlardan sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, tek gayelerinin her şeyin en iyisine layık olan Adıyamanlılara hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirdi.


Demokrasi Parkı’nın kısa süre içerisinde yenileneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman’ın çehresini değiştirmek ve hemşerilerimize daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için başlattığımız çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan Mimar Sinan ve Demokrasi Parklarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan Parkında devam eden çalışmaları etap etap tamamlayıp, halkımızın hizmetine açacağız. Bunun yanında kısa süre içerisinde başlayacağımız Demokrasi Parkındaki yenileme çalışmalarıyla da bu parkımızı daha kullanılabilir hale getireceğiz. Bunun için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a Demokrasi Parkı’ndaki incelemelerde Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Mithat Töken ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    1. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    2. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    3. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    4. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    5. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    6. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    7. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    8. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    9. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    10. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    13. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    14. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    15. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    16. Yetimler yararına kermes
    17. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    18. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    19. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    20. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    21. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    22. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    23. Macron, İran konusunda Trump ile..
    24. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    25. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    26. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    27. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    28. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    29. Şili'den iki devletli çözüme destek
    30. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!