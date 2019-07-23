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Belediye Başkanı Kılıç’tan Basın Bayramı kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:03
Belediye Başkanı Kılıç’tan Basın Bayramı kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.


Belediye Başkanı Kılıç mesajında, basın çalışanlarının milletin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunun altını çizerek, doğru haberi ve vicdanı esas alan basının demokratik toplumların en önemli güvencesi olduğunu ifade etti. Kılıç’ın mesajında, "Zor ancak bir o kadarda önemli bir görevi fedakarca yerine getiren basın çalışanlarımız zor çalışma koşullarına rağmen bizim gören gözümüz, duyan kulağımız olma noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Toplum yararını düşünen, ülkemizin bekasını önemseyen, en önemlisi de vicdani sorumluluklarını kendine temel ilke edinen basın mensubu arkadaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret göstermeliyiz. Medya, bir ülkenin kalkınmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde etkili roller üstlenebilecek çok büyük bir güce sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, ’Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, vatandaşımızın ufkunu aydınlatmada, özet olarak basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir’ sözleri basının ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önemli olduğunu ve basın mensubu arkadaşlarımızın üstlendikleri sorumluğun önemini ortaya koymaktadır. Özellikle Türk basınının ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almaları, halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamış olmaları takdire şayandır. Üstlendiği bu sorumluluklar, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Doğru bilgi akışıyla beslenmiş, bilgi ve habere sağlıklı erişebilen nesillerin milletimizin kaderine de doğru istikamet tayin edebileceği, içinden geçtiğimiz tarihi süreçte teyit edilmiştir. Milletimizin, ülkemize, milletimize karşı yapılan yanlışa dur demesinde, diyebilmesinde en büyük paylardan biri demokrasi aşığı gazetecilerimizin dik ve tavizsiz duruşudur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, gazetecilerimize meslek hayatlarında ve tüm basın organlarımıza yayın hayatlarında başarılar, diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:03
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