0553 313 94 23

Belediye Başkanı Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası için canlarından vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:50
Belediye Başkanı Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası için canlarından vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye Cumhuriyeti tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz 2016 tarihin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kılıç’ın mesajında, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlık bir çukura itmek isteyen hain FETÖ Terör Örgütü mensupları ve işbirlikçileri Yüce Türk milletinin tokatını yemiştir. Demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden vatandaşımız korkusuz tavrı sayesinde hainleri püskürtmüştür. Tıpkı ülkemizi daha önce düşmanların elinden kurtardığımız ‘Kurtuluş Savaşı’ gibi 15 Temmuz 2016 tarihi de dönüm noktası olmuştur. Adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden dirilişe yeniden yükselişe geçişinin en önemli kanıtıdır. Aziz vatanımızın bir karış toprağı için bile ellerini ovuşturanlar, tarih boyunca sayısız destana imza atmış, vatan toprağını namusu saymış Türk milletinden hak ettiği karşılığı misliyle almıştır. 15 Temmuz da Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destan, yeniden doğuş olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Güçlü Türkiye’nin yükselişine engel olmak isteyenlerin son çırpınışlarına şahit olduğumuz 15 Temmuz gecesi dik duran Türk milleti şehitlik mertebesine erişebilmek için adeta birbiri ile yarışarak tüm dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir. O kara günde Türkiye Cumhuriyeti askerinin emir komuta zincirine itaatini, sadakatini hain emelleri için kullananlar Şehit Ömer Halisdemir’in sıktığı kurşunla tarihin en derin kuyularında boğuldular. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçtiler. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet büyüklerimizin ve Türk Milletinin kararlı duruşu ile hamdolsun hain FETÖ ve mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti üzerinde planladığı oyunları bir gecede yerle bir edildi.Darbeye direnerek, bu uğurda hakka yürüyen şehitlerimiz ve gözünü bile kırpmadan kolunu bacağını bu vatan için feda eden gazilerimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını niyaz ediyorum. ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikâyesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:50
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı
    1. Edirne sınır hattında 3 yılda 557..
    2. Özel öğrencilerden 15 Temmuz..
    3. Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz..
    4. TMSF'ye devredilen 885 şirketin aktifi..
    5. Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251..
    6. AA, ihanet gecesine ait yeni..
    7. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
    8. "Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi..
    9. "Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"
    10. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten..
    11. Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet..
    12. "Tek vatanımız var" diyerek şehit olan..
    13. Gaziyi kurtaran sağlık personeli 15..
    14. Kabotaj Bayramı’nda alamadığı bayrağı..
    15. TBMM'de bu hafta
    16. Erdoğan ve Putin’in ortak başarısı
    17. Muratpaşa’nın cimnastikçilerine milli..
    18. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    19. Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine..
    20. Kamuda istihdam atağı
    21. Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
    22. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    23. Adli bilişim uzmanından internet..
    24. Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız,..
    25. Elazığ’da KPSS heyecanı
    26. GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
    27. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir..
    28. FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki..
    29. New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev..
    30. Erzurum’da paintball rüzgarı
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi