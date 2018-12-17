Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal kaza yaptı!
Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.17 Aralık 2018 Pazartesi 16:42
Adana'da trafik kazası geçiren Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Karataş ilçesinden kendi kullandığı makam aracıyla kent merkezine gelen Boğaçhan Ünal, Karataş Caddesi Solaklı Mahallesi girişinde havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Ünal yaralandı.
Durumu iyi
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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