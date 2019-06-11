Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaşlı hastaları ziyaret etti

Kütahya’nın Emet ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti.

Ziyarete Ak parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’ Hastalığı nedeniyle evlerinde değilde hastanemizde tedavi olan yaşlı hemşehrilerimizi ziyaret ederek onların gönüllerini ve hayır dualarını almak istedik. İhtiyaçları olup olmadığını sorup hoş sohbetler gerçekleştirdik. Herşeyin başı sağlık. Bizlere teşkilatımızla birlikte ilçemiz hastanesinde özellikle doktor atamalarında yoğun mesailer harcayarak vatandaşlarımızın ilçemizde muayene ve tedavi olabilmeleri için mücadele veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Rabbim şifa bekleyentüm hastalarımıza sağlık ve sıhhatler versin. “dedi.