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Belediye başkanı haftada iki gün şoförlük yapıyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla yolda yürüyen vatandaşları istedikleri yere bırakarak hizmetlerle ilgili görüşlerini alıyor.

28 Aralık 2018 Cuma 21:05
Belediye başkanı haftada iki gün şoförlük yapıyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Başkan Bekler, haftada iki gün birer saat direksiyon başına geçerek şoförlük yapıyor.

Vatandaşları yoldan alarak gideceklere yere götüren Bekler, seyahat sırasında onlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinliyor. Bekler, gazetecilere yaptığı açıklamada, makam aracını taksi gibi kullanarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bekler, "Vatandaşları makam aracı ile yollardan alıyorum. Gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız Belediye Başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğünde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını söylüyor." dedi.

'Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz

Vatandaşlara seyahat sırasında hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğunu aktaran Bekler, "Belediye Başkanından memnun musunuz? Hükümetimizden memnun musunuz? diye vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz. Hem de bizimle ilgili istek ve şikayetleri varsa onları dinlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:05
  1. Turhal
  2. Yılmaz Bekler

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