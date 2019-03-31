Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu kullandı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı.

Kumral Abdal Anadolu Lisesi’ne eşi ve çocukları ile birlikte gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1128nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra okulda kurulan sandıkların görevlilerinigezerek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Fatih Bakıcı, çıkacak sonuçların ilçemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.