Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu kullandı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı.31 Mart 2019 Pazar 12:36
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı.
Kumral Abdal Anadolu Lisesi’ne eşi ve çocukları ile birlikte gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1128nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra okulda kurulan sandıkların görevlilerinigezerek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Fatih Bakıcı, çıkacak sonuçların ilçemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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