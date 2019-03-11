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Belediye Başkanı Fadıloğlu, ŞSM’yi anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açılışı gerçekleştirilen Şehitkamil Sanat Merkezi’nde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:34
Belediye Başkanı Fadıloğlu, ŞSM’yi anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açılışı gerçekleştirilen Şehitkamil Sanat Merkezi’nde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırladı. Temsilcilere ŞSM’nin niteliklerini anlatan Fadıloğlu, “Kentin tarihinden ve kültüründen esinlenerek yapılan mimari tasarımı, modern ihtiyaçlara cevap veren altyapısıyla yalnız Gaziantep’in değil, bölgenin ve ülkemizin en seçkin merkezini halkımızın hizmetine sunduk” dedi.


Açılışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından gerçekleştirilen Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) halkın hizmetine sunuldu. Her yaştan kişinin kültür-sanat etkinliklerinden faydalanabileceği şekilde tasarlanan ŞSM, Gaziantep’in sosyal hayatı için yeni bir renk olacak.


Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ŞSM içerisinde 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı,5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor.


ŞSM’de düzenlenen programda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisini ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılarla birlikte ŞSM’yi gezdi. Daha sonra katılımcılara sunum eşliğinde ilçede yürütülen genel hizmetlerle ilgili bilgi veren Rıdvan Fadıloğlu, ŞSM’nin işleyişi ve faaliyetleriyle ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Fadıloğlu, katılımcıların fikir, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.


“Gaziantep haritası, Antep kalesi, İstiklal Marşı”


“Şehitkamil Sanat Merkezi, ilimizin kültür-sanat alanındaki birçok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı” diyen Rıdvan Fadıloğlu, ŞSM ile ilgili, “Projesini ulusal bir mimari yarışmasıyla belirlediğimiz 5 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi, 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahiptir. Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde depo alanı bulunan 7 adet müzik atölyesi, 4 adet el sanatları atölyesi ile 120 metrekare büyüklüğünde ilimizde faaliyet yürüten cemiyetler ve koroların günlük kullanabilecekleri prova salonu bulunuyor. Müzik kurslarında piyano, keman, gitar, bağlama, tambur atölyeleri bulunuyor. Plastik sanatlar kurslarında temel resim, yağlı boya, karakalem, ebru, hat atölyeleri bulunuyor. İçerisinde yaklaşık 5 bin kitaplık ‘Sanat Kütüphanesi’ bulunan merkezde doktora, tez, yüksek lisans, lisans düzeyinde çalışmalar yapılabilecek. Bilgisayar ve teknolojik altyapısıyla fiber internet imkanı sunulan kütüphanede elektronik ortamda araştırma çalışmaları kolaylıkla yapılabilecek. Merkez içesinde toplam 400 kişilik konser salonu ve 200 metrekare büyüklüğünde sahne bulunuyor. Sahnede bir adet kuyruklu piyano yer alıyor. Salonda iki dilde simültane (çeviri) yapılabilmektedir. Merkez içerisinde; 3 adet içesinde sıcak suyu bulunan kulis, VİP salonu ve 5 adet idari büro bulunuyor. Yöresel unsurların yer aldığı ana fuaye alanında Gaziantep haritası, Antep Kalesi’nin figürü ve İstiklal Marşı’nın ilk dizesinin melodileri duvarları süslüyor. Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde yapılan Sanat Galerisi, halatlı sistem sayesinde 5 kat kapasiteyle resim sergisinin haricinde plastik sanatlara yönelik olarak da açılacak sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez içerisinde bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları da yer almaktadır. Merkezin iç bahçesinde demir işçiliğiyle yapılmış soyut bir sol anahtarı bulunuyor. Sol anahtarın arkasında ise çok eski ve özel bir mantar ağacı yer alıyor. Yine merkezin iç bahçesine yaklaşık 240 kişilik bir amfi ve büyük bir LED ekran yer alıyor. Bu ekranda milli maçlar ve ülkeyi ilgilendiren önemli konular rahatlıkla takip edilebilecek. Ayrıca merkezin girişinde kafeterya alanı da mevcut. Merkezin alt kısmında 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:34
  1. sanat
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  3. kültür

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