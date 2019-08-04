0553 313 94 23

Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı, vatandaş şaşırdı kaldı

Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin en işlek caddelerinden birinde temizlik yaptı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:23
Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı, vatandaş şaşırdı kaldı

Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin en işlek caddelerinden birinde temizlik yaptı. Belediye işçileriyle birlikte sokağa inerek süpürgeyi eline alan Başkan Av. Erhan Kılıç, vatandaşların şaşkın bakışları arasında Doğuş Caddesi’ndeki çöpleri topladı.


İzmir’de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik seferberliğine en büyük desteklerden biri Buca’dan geldi. Belediye başkanları öncülüğünde her cumartesi günü farklı mahallelerde yapılacak farkındalık çalışmaları Buca’da Doğuş Caddesi’nde başladı. Belediye emekçileri ile birlikte eline süpürgeyi alan Başkan Kılıç, cadde üzerindeki çöpleri toplarken bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kılıç’a teşekkür ederek çalışmaya destek veren vatandaşlarla birlikte cadde tertemiz oldu. İlçe belediyesi olarak gerek sosyal medya için hazırladıkları video, gerekse açık hava ilanları ve düzenli paylaşımlarla özel bir farkındalık çalışması başlattıklarını belirten Kılıç, “Hiçbir hemşehrimiz İzmir’e de Buca’ya da toz kondurmayana kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.



Bilinçlendirme çalışması başlatıldı


İzmir’in nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ilçesi Buca’da, “İz bırakma temiz bırak” ve “Küçük bir atık/ Büyük bir batık” sloganlarıyla bilinçlendirme çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç, “Açık hava reklam alanları ve sosyal medya mecralarında Bucalılarla buluşan kampanyamız kapsamında özel tasarımlar hazırlayarak çevre bilincinin artırılmasını hedefledik. Hasanağa Bahçesi’nde çektiğimiz ve bir çocuğun gözünden çevre kirliliğinin anlatıldığı kısa filmimizi sosyal medyada yayınladık. Büyük ilgi toplayan çalışmalarımızın çevre ve temizlik konularında istediğimiz farkındalığı oluşturması en büyük arzumuz” diye konuştu.



Başkan olduğuna inanmadılar


Doğuş Caddesi’nde “Mesai arkadaşlarım” dediği belediye işçileriyle beraber yaptıkları temizlik çalışmasının da çok verimli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, “Bazı vatandaşlar belediye başkanlarının elinde süpürgeyle temizlik yapmasına çok şaşırdı. Bazıları ise benim başkan olduğuma inanmadı. Ancak hemşehrilerimizden çok güzel geri bildirimler aldık” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    1. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    2. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    3. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    4. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    5. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    6. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    7. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    8. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    9. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    10. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    11. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    12. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    13. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    14. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    15. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    16. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    17. Polisten motosiklet uygulaması
    18. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    19. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    20. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak