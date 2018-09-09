0553 313 94 23

Piknikçilerden geriye kalan çöpleri belediye başkanı topladı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Başkanı Fevzi Demirkol, beraberindeki gençlerle birlikte kent merkezindeki bir ormanda piknik yapanlar tarafından atılan yaklaşık 50 çuval çöpü topladı.

09 Eylül 2018 Pazar 13:47
Piknikçilerden geriye kalan çöpleri belediye başkanı topladı

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz bir çevre oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından "AK Gençlik Çevre Dostu Projesi" faaliyete geçirildi.

Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir ve teşkilat üyesi yaklaşık 100 gencin katılımıyla şehir merkezindeki kent ormanı piknikçiler tarafından bırakılan çöplerden temizlendi.

Çevredeki pikniğe gelen vatandaşların da destek verdiği temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 50 çuval çöp toplandı.

Açıklamada görüşleri yer alan Demirkol, daha temiz bir çevre oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çöp toplama işinde kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Demirkol, şunları kaydetti:

"Çevreye duyarlılığımızı göstermek açısından böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre bilinci oluşması açısından sembolik olarak yapılan bu hareketin, halkımızın günlük hayatına yansımasını istiyoruz. Böylesi çalışmalarla tertemiz çevreler oluşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımızda 'Temiz Haliliye' diye başladık ve bu hedefimize ulaştık. Şimdi, 'Tertemiz Haliliye' diyoruz. İnşallah daha temiz bir çevreye sahip olacağız."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 13:47
  1. Şanlıurfa
  2. Fevzi Demirkol
  3. çöp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Savunma Bakanından İdlib açıklaması
    1. Fransa Savunma Bakanından İdlib..
    2. Başkan açıkladı: 25 bin hasta böbrek..
    3. Belediye Başkanı eldivenleri takıp çöp..
    4. Güvenli bölgeler düzensiz göçü önledi
    5. Musk’a Türkiye'den kötü haber,..
    6. Tataristan'dan Türkiye'ye 'ortak film'..
    7. Bakan Fatih Dönmez: Bugün farklı..
    8. Bakan Pakdemirli, Sudan'dan mesaj verdi!
    9. Galatasaray'a transfer olan Emre..
    10. Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    11. İsrail'deki Eurovision'u boykota 140..
    12. Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    13. Yaralanan polisler bir an olsun..
    14. Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de
    15. Niğde'de Akdeniz sineği alarmı! "Bu..
    16. Güney Sudan'da uçak faciası! 19 ölü
    17. İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    18. Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık
    19. Yeni ortaya çıktı... 20 gündür..
    20. Jandarmanın kontrolüyle ortaya çıktı!..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?