Belediye Başkanı Ekicioğlu: “İş vermeyecek, iş imkanı sunacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Millet İttifakının adayı olan CHP’li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yerel seçimlerde 2 siyasi partinin ve halkın talebi ile Belediyeye geldiklerini söyledi.

Yerel bir televizyon programında konuşan ve seçimler öncesi vaat edilen projelerin hayata geçmesini sağlayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “31 Mart seçimlerine 2 siyasi partinin ve halkın talebi ile geldik. Projelerimizi planlayıp doğru ve verimli projeler hayata geçireceğiz.

Projelerimizin tamamı hayata geçecek projeler, stadyum bölgesini alamazsak hayata geçmeyecek bir projemiz var. Bu da arsa tahsisi ile alakalı geçmiş belediyenin yürüttüğü projeyi alanda sürdürüyoruz. Bakanlık verirse bizimde hayata geçmeyecek projemiz yok.”dedi.

Kooperatifleşmenin önemini anlatan Başkan Ekicioğlu, açıklamasında;

“Türkiye’nin üretimini sağlayan 80’ler öncesi kooperatiflerdi . İnşaatçılıkla üretim kooperatiflerini birbirinden ayırmamız lazım. TÜİK verilerinde işsizlik oranımızda yüksek. Kooperatifleri yok ettiğimiz için temel işsizlik sorunu var. Dayanışma ve üretim kültürü Kırşehir’de de Türkiye genelinde de kooperatif kültürü var. Otokontrol sistemi sağlandığında sistem yürür. Ege Bölgesi başarılı olmuş eğitim kenti de başarılı olacak. Belediye kooperatifçilikte ana alıcı ve dağıtıcı olacak. “ifadelerini kullandı.

Görevini yapmayan memurlar şimdi görev yapıyor

Kırşehir’in genel tablosunu anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ben hizmetleri kendim için istemiyorum. Engelleri de kamuoyu ile paylaşacağım. Fakat engellemeler oluyor diye bizler de köşemizde oturmayacağız.

Belediye’nin ortalama 20 milyon aylık gideri var. İller Bankasından gelen paralar borca kesiliyor. Görevini yapmayan memurlar şimdi görevini yapmaya çalışıyor. Biz, hiç kimseyi mağdur etmeden görevimizi yapacağız. Ben kimse ile kavga etmeye gelmedim. Önceki yönetimin hizmet anlayışı farklıydı benim anlayışım farklı, her gelen bir çivi çakmış kavgaya değil hizmet etmeye geldik.

Biz partiler üstü değiliz. Yola çıkarken İl Başkanlığı ile devam edecektik fakat uyum sağlayamadık. Başkanda görevi bıraktı başka bir arkadaşımız geldi. Her iki il başkanı da tanına insanlar. Yeni bir aşkla başlandı. Ülkemiz ve kentimiz için göreve talip olduysak gençlerimiz de talip olmalı. Cumhuriyete borcumuzu ödemek için göreve talip olduk. Gençlerimiz de talip olmalı ve görevlerini en iyi şekilde yapmalı, Belediyenin ana görevleri dışında inevasyon merkezi kurarak üretime ortak etmek. Siyasi ayrım ve etnik köken ayrımı gütmüyoruz.

İnsanları işe alacağız demedik, onlara iş imkanı sunacağız

Belediye seçimleri için kimseyi işe alacağız sözü vermedik. İnsanlarımıza iş imkanı sunacağız dedik. Üretimi kooperatifler aracılığı ile yapacağız. Halkımızla istişare yapıyoruz. Yaklaşık bir yıl sonra bütün sorunlar çözülecek. Anadolu’nun ortasında ki kentin tarımsal üretimini arttıracağız.