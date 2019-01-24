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Belediye başkanı açıkladı: Suya toplamda yüzde 27 indirim yaptık

Gaziantep'te, Düzbağ İçmesuyu Projesi’nin tamamlanmasının ardından suda yüzde 12'lik bir indirime gidildi. Bu indirimin ardından şehirde, son bir yıl içerisinde yüzde 27'lik su indirimi yapılmış oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 00:40
Belediye başkanı açıkladı: Suya toplamda yüzde 27 indirim yaptık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, “Düzbağ İçmesuyu Projesine yönelik çalışmalarda ‘maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız’ sözü üzerine bir yılda yüzde 27'lik su indirimi yapıldı. Vatandaş ise yapılan indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Düzbağ İçmesuyu Projesine yönelik çalışmalarda ‘maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız’ yönünde bir sözümüz vardı. Bir yılda dörtte bir oranından da fazla su fiyatını düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi, Gazianteplilere verdiği sözü tuttu. Vatandaş ise yapılan indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplamda yüzde 27 indirim

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’nin tamamlanması şehri heyecanlandırdı. Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıran Büyükşehir, 1 milyar 200 milyon TL’lik belediye yatırımını devlet yatırımına dönüştürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

Vatandaş ne dedi?

Suya yapılan indirimi değerlendiren Haydar Köse, “Memnun olduk. Geçim sıkıntısının yaşandığı bu zor günlerde bir nebze de olsa yüreklere su serpti. Bu indirimi yapan Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Ben engelliyim. Sağ olsun başkanımız bizi düşünerek zaten suda bir indirim yapıyordu. Gelen bu indirimle de yüzümüz güldü. Biz şimdi elektrik faturaları içinde bir düzenleme istiyoruz. Olursa çok mutlu oluruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:40
  1. Kahramanmaraş
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