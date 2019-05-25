0553 313 94 23

Belediye başkanı cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun öldürülmesi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31
Belediye başkanı cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah', ''Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. 

Tüm müdahahalere rağmen kurtarılmadı

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç ile Öztoklu hakkında daha önce sosyal medyadan, 'Başkan çok kaşınıyor, ölecek gibi' şeklinde paylaşımlarda bulunan İrfan K. ile Necmi Y. gözaltına alındı. 

İnşaat mühendisi olan 2 çocuk babası İhsan Öztoklu'nun cenazesi dün Cuma namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

Tutuklandılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından gece yarısı sıralarında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ile amcası Osman Koç tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31
  1. Doğanhisar
  2. MHP
  3. İhsan Öztoklu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir babanın en acı anı!
    1. Bir babanın en acı anı!
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson..
    4. "Suudi Arabistan'ın alimleri idam..
    5. PSG, Tuchel ile devam edecek
    6. Hükümet harekete geçti! Dört koldan..
    7. TSK, Irak'taki PKK hedeflerini vurdu
    8. Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi..
    9. Müşteri hizmetlerinin verdiği cevabı..
    10. Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
    11. Tedavi gören çocuklar, acil kan bekliyor
    12. Denizli’de eski sağlık ocağı binasında..
    13. Ankara’da 14. geleneksel ’Birlikte..
    14. Bataklığa saplanan leylek, ölmek..
    15. Manavgat Emniyetinden şehitler için..
    16. Büyükşehir Belediye Erzurumspor,..
    17. MHP’den “Gönül Sofrası” temalı iftar..
    18. Tatbikat dönüşü Barbaros Hayrettin..
    19. Senegalli genç kadın sahur yapıp..
    20. Antalya’da sahte içki operasyonu: 2..
    21. Gözler Dorukhan’da, yönetim beklemede
    22. Bingöllüler iftarda buluştu
    23. Darende İlçe Emniyet Personeli iftarda..
    24. Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta..
    25. Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı
    26. Motosiklete çarpmamak için refüje..
    27. Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları..
    28. Marcelo’dan transfer cevabı
    29. 118 yıldır birlikte iftar açıyorlar
    30. Narlıdere’deki kooperatiflerde yıkım..
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı