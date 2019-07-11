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Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası Yenice’nin ve bölgemizin gurur projesidir”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı,“ Avrupai standartlarda inşa edilen Seyir Terası Yenice’nin Gurur Projesidir “ dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası Yenice’nin ve bölgemizin gurur projesidir”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı,“ Avrupai standartlarda inşa edilen Seyir Terası Yenice’nin Gurur Projesidir “ dedi.


Çaylı, Seyir Terasında gelinen noktanın küçümsenemeyecek noktada olduğunu dile getirerek Yenice içinden ve Yenice dışından sayısız tebrik mesajları aldıklarını söyledi.


Yenice ilçesinin turizmin önemli noktalarından birisi olacak doğal güzellikleri içinde barındırdığını açıklayan Başkan Çaylı, Yenice Belediyesi’nin Seyir Terası Projesi ile önceki yıllarda Şeker Kanyonuyla başlayan turizm ateşini daha da alevlendirdiğinibelirtti.


Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kamuoyunun Seyir Terası olarak benimsediği ve daha sonra proje ile Ihlamur Teras adını alan devasa projemizi Ağustos ayının ortalarında tamamen bitireceklerini kaydederek, " Şu anda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ( BAKKA ) ile birlikte yürüttüğümüz 1 milyon 300 bin lira bedelli projeyi tamamladığımızda Seyir Terasında yapılacak işlerin tamamını bitirmiş olacağız. Yapımı devam eden 2 cep müze , 2 süit bungalov ev ve 10 odalı - 5 bungalov ev ile birlikte burada aynı anda 120 kişiyi ağırlayacak noktaya geleceğiz. Yine , burada 3 tanesi zirve noktaya olmak üzere 5 adet kamelya yapımına devam ediyoruz.Hediyelik eşya satış dükkanı , 10 adet satış tezgahı , sera , kümes, çevre düzenlemeleri projemizin diğer bölümlerini oluşturmaktadır. Bu projenin buralara gelmesinde maddi - manevi emeği olan kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına, A tipi mesire alanı ilan edilmesinde katkısı olan dönemin Karabük Milletvekili Osman Kahveci’ye, dönemin Karabük Valisi İzzettin Küçük’e, önceki dönem Bakan Yardımcısı Ceylan">Mehmet Ceylan’a, Orman Genel Müdürlüğü’ne ve BAKKA’ya teşekkür ediyorum.Yine , belediyemizin iş gücü ile bu noktalara taşınan projenin her aşamasında görev alan belediyemiz personeline, meclis üyelerimize , siyasi arkadaşlarıma ve bizleri bu onurlu göreve 3 dönem taşıyarak Yenice’mize hizmet verebilme şansı veren saygıdeğer hemşehrilerime de teşekkürü borç biliyorum.Avrupai standartlarda yapılan Seyir Terası Projesi , Yenice Belediyesi’nin değil Yenice halkının ve bölgemizin gurur projesidir. Bu proje ile halkımız övünebilir ve gurur duyabilir. Zira devasa bir proje ortaya çıkmıştır ve her kesimden takdir görmektedir.Bu gururu yaşamak da bizleri 3 dönem buralara taşıyan Yenice halkına yakışmaktadır “ dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
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