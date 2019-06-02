Belediye Başkanı Çaylı : “ Barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram diliyorum “

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Çaylı, mesajında barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram dileğinde bulundu.

Çaylı’nın mesajı şöyle:“Sevgili Dostlarım, Kıymetli hemşehrilerim,

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek; şükürler olsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk.Dini bayramlar; cömertliğin, rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir. Ramazan ayı zarfında millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergiledik. Mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde yardıma muhtaç olanların elinden tuttuk; ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştık; hamdolsun bir Ramazan’ı daha hakkıyla idrak etmemizin ardından bayram sevincine ulaştık.Ramazan ayında başta oruç olmak üzere yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekâtların kabul olunmasını Cenap-ı Hak’tan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Yenice’mizin saygıdeğer insanları olmak üzere tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı sunuyorum “ dedi.