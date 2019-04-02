Belediye Başkanı Çalışkan, veda ziyaretlerine başladı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli seçimlerle birlikte görevi sona erecek olan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali Fahri Meral’e veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette; beş yıldır sürdürdükleri belediye başkanlığı döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve Karaman’ın her anlamda en kaliteli hizmeti alabilmesi için mücadele verdiklerini belirten Ertuğrul Çalışkan, “İki yıldır birlikte çalıştığımız ve Karaman’a hizmet noktasında verdiği destekle her zaman yanımızda olan Valimiz Fahri Meral’e teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fahri Meral ise beş yıl boyunca Karaman’a verdiği hizmetlerden dolayı başkan Çalışkan’a teşekkür ederek bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temenni etti.

Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona ererken ziyaretin ardından Vali Meral günün anısına Başkan Çalışkan’a hediye takdim etti.