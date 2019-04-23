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Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23 Nisan mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan 2019 Salı 07:05
Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23 Nisan mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Aksun mesajında"23 Nisan Türk Milleti’nin egemenliği kendi eline aldığı, kendi hayatı ve kaderi üzerinde hâkimiyetini herkese ilan ettiği gündür. TBMM’nin kurulması ile egemenlik millete geçmiş, Türk toplumu, demokratik bir ortamda hak ve özgürlükleri kullanabilmenin bilinciyle yeniden şekillenmiştir. “Temel ilke, Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak durumundan öteye gidemez” diyerek bizlere asıl hedefimizi gösteren Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü gibi, Cumhuriyet’imizi ve ülkemizi daha ileriye götürecek kuşaklar yetiştirmek temel ilkemiz olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir ve 23 Nisan 1929’da da bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir. Bütün bir milleti tek bir hedef altında kenetleyen bu anlamlı günün yıldönümünde, halkın iradesinin önünde hiçbir gücün bulunmadığını ve bulunamayacağını bir kez daha yüksek sesle söyleyebilmenin mutluluğunu yaşamaktayız.


Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği gün, diğer taraftan ’yarının büyükleri, geleceğin garantisi’ çocuklarımız için bir şenlik olan 23 Nisan’ı Yüce Türk Milletine hediye eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına, bu toprakları bizlere vatan yapabilmek uğruna canlarını hiçe sayan milli mücadele kahramanlarımız gazilerimiz ile şehitlerimize şükran ve minnet duygularımı bir kez daha yineliyor geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum."dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:05
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