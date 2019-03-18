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Belediye Başkanı Başsoy’dan "Çanakkale Zaferi" mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolaysıyla anma mesajı yayımladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:14
Belediye Başkanı Başsoy’dan "Çanakkale Zaferi" mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolaysıyla anma mesajı yayımladı.


Başkan Başsoy mesajında; “Yedi düvele karşı, bitkin, yorgun, yoksul bir milletin nasıl şaha kalktığını, bu milletin bir yumruk gibi küfrün tepesine nasıl indiğini bir kez daha ispat etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşlarının 104. Yıldönümündeyiz. Bu millet kahraman komutanları ve kahraman neferleri ile destanlar yazmıştır Çanakkale’de. Çanakkale, imanın küfre galibiyetinin en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale; vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Çanakkale, bir milletin ölüm kalım savaşıdır. Çanakkale, binlerce yıllık devlet geleneğinin ve millet olma bilincinin bir tezahürüdür. Çanakkale, bu milletin asla esaret altında yaşayamayacağının en mükemmel ifadesidir. Dünyanın en büyük medeniyetlerinin diz çöktüğü yerdir, Çanakkale. Masa başında yapılan hesapların, altüst olduğu, yokluk içindeki bir milletin imza attığı yerdir. Mazlumun, zalime direnişinin sembolüdür Çanakkale. Milletleri millet yapan değerlerin doruk noktasının yaşandığı yerdir. Batının, doğu üzerindeki emellerinin yerle bir olduğu yerdir Çanakkale. Dış mihraklar, tarih boyunca ecdadımızın bize armağanı olan bu cennet vatanı savaş ve entrikalarla işgale yeltendiler. Bizi, bu topraklardan sürmek, atmak istediler. Bugün bu mücadele fiilen halen devam ediyor. Şer odaklar, taşere ettikleri maşalarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak istiyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o hain girişim bunun en taze örneklerinden biri. Ancak unuttukları bir şey var; Çanakkale’de vatanları uğruna şehit düşen yiğitlerin torunları, aynı ruh ve aynı yiğitlikle karşılarında duruyor. Bizler de dedelerimize layık olabilmek için vatanımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.


Aziz şehitlerimiz biliyoruz ki sizler ölmediniz. İsimleriniz tarihe kazındı. Ruhlarınız makamların en yükseği ile şereflendi. Çanakkale Savaşının yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, vatanımız için canını veren aziz şehitlerimizi ve hayatlarını hiçe sayan gazilerimizi, cephelere sırtında cephane taşıyan cefakar analarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum.Ruhunuz şaad olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:14
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